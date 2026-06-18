Kozienice: 30 lat partnerskiej współpracy z niemiecką gminą Göllheim
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W Kozienicach odbyły się obchody 30-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kozienice a niemiecką Gminą Związkową Göllheim. Uroczystość podkreśliła znaczenie wieloletnich relacji, które przez trzy dekady rozwijały się wokół wspólnych wartości, wzajemnego szacunku i otwartości na współpracę.
- Dekady partnerstwa i współpracy samorządów Kozienic i Göllheim
- Dąb w parku i koncert jubileuszowy
- Kozienice – współpraca z zagranicznymi samorządami
Dekady partnerstwa i współpracy samorządów Kozienic i Göllheim
W 1996 roku została podpisana umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Kozienice a Gminą Związkową Göllheim z Nadrenii Palatynatu. 12 czerwca 2026 roku w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy tego wydarzenia.
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Jubileusz zgromadził przedstawicieli samorządów z Polski, Niemiec, Ukrainy i Włoch. W obchodach uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnionych miast partnerskich. Gminę Związkową Göllheim reprezentował burmistrz Steffen Antweiler, miasto Chuhuiv – burmistrz Halyna Minaieva, gminę Miżhirja – starosta Vasyl Shchur, włoskie Marano Equo – burmistrz Franco Tozzi, natomiast Lanuvio reprezentował Maurizio Santoro.
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Dąb w parku i koncert jubileuszowy
Obchody rozpoczęły się w wyjątkowy sposób. Burmistrz Gminy Kozienice Mariusz Prawda oraz burmistrz Gminy Związkowej Göllheim Steffen Antweiler wspólnie posadzili „Drzewo Przyjaźni” w Parku Królewskim w Kozienicach. Odsłonili też pamiątkowe tablice upamiętniające trzy dekady partnerstwa.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich partnerskich samorządów Kozienic. Symbolicznym zwieńczeniem obchodów był koncert jubileuszowy „Dźwięki, które łączą”. Na scenie wystąpili uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Kozienicach, prezentując program inspirowany kulturą państw współpracujących z Gminą Kozienice.
Jednym z najważniejszych punktów jubileuszu było podpisanie deklaracji dalszej współpracy pomiędzy Gminą Kozienice i Gminą Związkową Göllheim.
Kozienice – współpraca z zagranicznymi samorządami
Gmina Kozienice utrzymuje ścisłe kontakty z zagranicznymi gminami:
- Göllheim, Niemcy. Umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Kozienice a Gminą Związkową Göllheim z Nadrenii Palatynatu została podpisana 26 kwietnia 1996 roku;
- Chuguiv, Ukraina. Memorandum porozumienia o współpracy Miasta i Gminy Kozienice a Gminą Chuguiv zostało podpisane 5 października 2001 roku;
- Medzilaborce, Słowacja. Umowa o współpracy pomiędzy Miastem Kozienice a Miastem Medzilaborce została podpisana 25 listopada 2005 roku;
- Lanuvio, Włochy. Karta Przyjaźni pomiędzy Gminą Kozienice i Gminą Lanuvio została podpisana 8 kwietnia 2017 roku;
- Roswell, stan Nowy Meksyk, USA. Karta Przyjaźni pomiędzy Gminą Kozienice a Miastem Roswell została podpisana 25 sierpnia 2023 roku;
- Marano Equo, Włochy. Gmina Kozienice od wielu lat utrzymuje przyjacielskie relacje z Gminą Marano Equo. Obecnie trwają rozmowy dotyczące sformalizowania współpracy.
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