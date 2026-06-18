W Polsce trwa budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie. Trwają przygotowania do budowy drugiej takiej elektrowni. Jedną z proponowanych lokalizacji jest Konin. Władze samorządowe, przedsiębiorcy oraz wielu działaczy politycznych i społecznych Konina zabiegają o realizację tej inwestycji.

Gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa w Polsce?

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą — konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne — w 2037 i 2038 r.

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Budowa drugiej w Polsce wielkoskalowej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w 2032 r., a rozpoczęcie produkcji energii zaplanowano na 2040 r. Konin i Bełchatów to główni kandydaci do budowy elektrowni. Druga elektrownia jądrowa o mocy 6 - 9 GW ma powstać w oparciu o jedną z czterech rozważanych technologii, przy czym ostateczne decyzje poprzedzone zostaną badaniami i dialogiem z dostawcami. O wyborze inwestora i technologii zadecyduje rząd.

Spotkanie w sprawie lokalizacji w Koninie elektrowni jądrowej

Władze samorządowe, przedsiębiorcy oraz wielu działaczy politycznych i społecznych Konina zabiegają o realizację tej inwestycji. 15 i 16 czerwca w Koninie i regionie zorganizowana została wizyta studyjna „Kierunek - Atom. Przystanek – Konin”. Celem spotkania było przedstawienie argumentów przemawiających za lokalizacją w Koninie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Region koniński odwiedzili przedstawiciele środowisk zainteresowanych kwestiami energii jądrowej, wśród nich przedstawiciele firm oraz ogólnopolskich i regionalnych mediów. Zaproszenie wystosowali: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Piotr Nowak - Poseł na Sejm RP, Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina oraz Katarzyna Fryza - Starosta Koniński.

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Konin prezentuje swój potencjał

Podczas spotkania potencjał gospodarczy, edukacyjny oraz inwestycyjny Konina został zaprezentowany przedstawicielom kanadyjskiej firmy Candu Energy Inc. To jedna z trzech firm, które zgłosiły zainteresowanie budową elektrowni jądrowej. Pozostałe to: Koncern Westinghouse z USA oraz Koncern EDF z Francji. Niektóre źródła podają jeszcze KHNP z Korei Południowej.

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Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie wyników analiz dotyczących lokalizacji elektrowni jądrowej w Koninie. Dla konińskiej lokalizacji korzystne są badania obejmujące m.in.: nośność gruntów, uskoki tektoniczne, zdarzenia sejsmiczne (trzęsienia ziemi), zjawiska geologiczne czy posiadane zasoby wody.