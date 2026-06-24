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Więcej czasu na przyjęcie planów ogólnych gmin. Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

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24 czerwca 2026, 10:02
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
plan ogólny gmina samorząd KPO dofinansowanie termin
Więcej czasu na przyjęcie planów ogólnych gmin. Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Shutterstock BB
Forsal.pl

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Gminy zyskały więcej czasu na przyjęcie planów ogólnych. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesunęła termin na 31 sierpnia 2026 r. Czy zmieniły się zasady ogłoszenia planów ogólnych lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Do 31 sierpnia gminy mogą przyjmować plany ogólne

Ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 781) dotyczy przesunięcia końcowego terminu na przyjęcie planów ogólnych gmin i tym samym ważności obowiązywania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Termin ten został przesunięty o maksymalny dopuszczalny dzisiaj czas, czyli do 31 sierpnia 2026 r.

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Dzięki nowej regulacji gminy zyskały więcej czasu na uchwalenie planów ogólnych – cyfrowych dokumentów planistycznych, których regulacje zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte rozwiązanie zawiera także zmiany w zakresie uelastycznienia i usprawnienia procedury sporządzania zintegrowanych planów inwestycyjnych.

BIP zamiast dziennika urzędowego województwa

Tomasz Lewandowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poinformował, że w regulaminie naboru wniosków (inwestycja A1.3.1. z KPO) planowana jest "zmiana sposobu potwierdzenia realizacji przez gminę wskaźnika w postaci sporządzenia, przyjęcia i udostępnienia planu ogólnego gminy w Biuletynie Informacji Publicznej”. Obecnie warunkiem uzyskania przez gminę refinansowania wydatków poniesionych na plan ogólny jest jego uchwalenie i opublikowanie w dzienniku urzędowym województwa.

Zgodnie z Regulaminem naboru wsparcie z KPO jest przyznawane gminom na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planów ogólnych lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub sporządzenie i uchwalenie gminnych programów rewitalizacji zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rewitalizacji.

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Dofinansowanie z KPO na wdrożenie reformy planowania przestrzennego

Łączna kwota środków na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach wynosi ponad 868 mln zł. Przy czym maksymalna wysokość dofinansowania z KPO została oszacowana indywidualnie dla każdej gminy za pomocą algorytmu, który uwzględnia m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów.

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Źródło: INFOR
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