Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt zakłada powrót do dawnej nazwy Fundusz Dróg Samorządowych, zwiększenie nakładów finansowych na infrastrukturę drogową jednostek samorządu terytorialnego oraz wydłużenie czasu funkcjonowania funduszu do końca 2038 r.

Celem nowelizacji jest rozwój samorządowej infrastruktury drogowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie jak najsprawniejszego rozwoju samorządowej infrastruktury drogowej.

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Nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli na dostosowanie organizacji Funduszu do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej w celu zapewnienia jej jak najsprawniejszego rozwoju. Projektowane zmiany wprowadzą również większą przejrzystość w wydatkowaniu środków Funduszu. Są odpowiedzią na nowe wyzwania w zakresie usprawnienia rozwoju samorządowej infrastruktury drogowej.

Dofinansowanie budowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu możliwych do dofinansowania inwestycji o budowę dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, a także przekazanie kompetencji decyzyjnych ministrowi infrastruktury, co ma przyspieszyć proces zatwierdzania list dofinansowanych zadań. Zmienić ma się również skład komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych przez dodanie przedstawiciela marszałka województwa.

Proponowane przepisy zakładają także zwiększenie nakładów finansowych na Fundusz. Od 2031 r. do 2035 r. z 500 mln zł na 1 mld zł rocznie zwiększy się wpłata z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

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Dofinansowanie zadań mostowych zależne od zamożności JST

W wyniku proponowanych zmian doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące zadań mostowych w zakresie ich dofinansowania. Przyznanie dofinansowania na zadania mostowe uwarunkowane jest dostępnością środków Funduszu. Wsparcie z Funduszu możliwe jest do wyczerpania dostępnych na zadania mostowe środków.

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W związku z ograniczoną pulą środków na zadania mostowe proponuje się zmianę poziomu dofinansowania tych zadań w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji, celem wsparcia możliwie największej liczby zadań. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od poziomu zamożności jednostek samorządu terytorialnego.

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Powrót do pierwotnej nazwy – Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt ustawy zakłada również wydłużenie czasu funkcjonowania Funduszu do końca 2038 r. Dodatkowo planowany jest powrót do pierwotnej nazwy instytucji, czyli Funduszu Dróg Samorządowych, aby lepiej oddać charakter jej działalności.