Silos budowlą czy budynkiem magazynowym?

Powyższa teza sformułowana została przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie, w której okolicznością sporną pozostawała kwalifikacja silosu na cukier jako budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (II FSK 2767/16). Podatnik zwrócił się do organu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, której powstanie wiązało się z pierwotnie błędnie zadeklarowanym zobowiązaniem od budowli (silos na cukier). Podatnik w uzasadnieniu złożonego wniosku podniósł, że posiadany przez niego silos jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach, w związku z czym winien zostać uznany za budynek, a nie budowlę.

W toku postepowania dowodowego organy ustaliły, że oceniany obiekt budowlany tworzy całość z infrastrukturą towarzyszącą, składającą się z urządzeń transportowych i instalacji technicznych, tj. oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji/odpylania, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, p.poż., automatyki i opomiarowania. Ponadto silos jest połączony z istniejącymi budynkami produkcyjno-magazynowymi przez most przenośników taśmowych, w miejscu krzyżowania się których, usytuowane są wieże przesypowe. Przy ścianie silosu znajduje się wieża przenośnika kubełkowego i wieża klatki schodowej. Do silosu i wieży klatki schodowej przylega dwukondygnacyjny budynek obsługi silosu. Pierwsza kondygnacja owego budynku przeznaczona jest do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z filtrami, druga do instalacji wewnętrznej rozdzielni elektrycznej i urządzeń pomiarowych. W stosunku do podnoszonej przez podatnika trwałości związania silosu z gruntem organy ustaliły, że jest on posadowiony na fundamencie w postaci płyty żelbetowej, wspartej dodatkowo na 78 palach. Płaszcz silosu stoi na blasze krawędzi dna opartej i zakotwionej bezpośrednio w płycie fundamentowej, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru. W stosunku natomiast do ścian, określanych przez podatnika jako przegrody budowlane, organy ustaliły, że mają one konstrukcję stalową o płaszczu spawanym z gładkich blach stalowych i dachu w postaci kopuły z zewnętrznymi płatwiami.

Wskazane powyżej okoliczności stanu faktycznego stanowiły zasadniczy aspekt rozstrzygnięcia wydanego przez NSA. Sąd zaakceptował pogląd, zgodnie z którym przy dokonywaniu klasyfikacji omawianego rodzaju obiektów budowlanych należy zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne. W tym zakresie NSA podniósł, że sporny obiekt nie może być zakwalifikowany jako budynek magazynowy, gdyż funkcjonalnie stanowi składnik pewnej całości, którą należy postrzegać jako system technologicznego przekazywania/przemieszczania cukru. Całość ta obejmuje, oprócz wyposażonego w odpowiednie konstrukcje i urządzenia silosu, również przekaźniki taśmowe oraz połączone z silosem mostami przekaźników, budynki produkcyjno-magazynowe. Oprócz całości funkcjonalnej NSA dostrzegł w stanie faktycznym przesłanki całości technicznej, co skłoniło go do zajęcia stanowiska, zgodnie z którym wyodrębnienie z obiektu budowlanego stanowiącego całość, silosu byłoby wyodrębnieniem sztucznym, gdyż dokonanym wyłącznie dla celów podatkowych. Taki zabieg natomiast w ocenie NSA byłby całkowicie nieuzasadniony.

Argumentacja zawarta w komentowanym wyroku, jawi się jako istotna z punktu widzenia rozstrzygania wątpliwości dotyczących kwalifikowania jakichkolwiek obiektów budowlanych odpowiednio do kategorii budynku bądź budowli. NSA wyraźnie zaakceptował pogląd, zgodnie z którym okoliczność, że obiekt budowlany zawiera wszystkie elementy charakteryzujące budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie oznacza, że należy go do tej kategorii zakwalifikować. Przy ocenie kwalifikacji tego rodzaju obiektów należy mieć bowiem na uwadze również ich przeznaczenie oraz możliwość ich wykorzystania jako całości.

