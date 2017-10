Kiedy organ może wzruszyć ostateczną decyzję administracyjną?

Kto i kiedy może wzruszyć ostateczną decyzję administracyjną?

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję administracyjną, jeżeli:

w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo

zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki lub dla ważnych interesów państwa.

Uprawnienie do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej przysługuje również wojewodzie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej.

Należy podkreślić, że uprawnienie zarówno ministra, jak i wojewody dotyczą decyzji ostatecznych, przy czym mogą oni uchylić lub zmienić taką decyzję tylko w niezbędnym zakresie.

Odszkodowanie

Ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania odszkodowania przez stronę, która w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej poniosła szkodę. Stronie takiej przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę.

Roszczenie o odszkodowanie jest skierowane do organu, który uchylił lub zmienił decyzję ostateczną (czyli do odpowiedniego ministra lub wojewody, a nie do organu, który wydał pierwotną decyzję)

Minister albo wojewoda orzekają odszkodowanie w drodze decyzji administracyjnej. Należy pamiętać, że roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat. Termin ten liczymy od dnia, w którym decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję pierwotną stała się ostateczna.

Opracowano na podstawie art. 161 Kodeksu postępowania administracyjnego