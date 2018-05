Odpowiedź: W tym przypadku pracodawca nie ma podstaw do udzielenia urlopu na żądanie zgłoszonego przez pracownika przebywającego jeszcze na zwolnieniu lekarskim, ponieważ przy braku orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy uwzględnienie takiego wniosku mogłoby być równoznaczne z niedopuszczalnym udzieleniem urlopu wypoczynkowego osobie niezdolnej do pracy. Pracownik w okresie czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby nie może korzystać z urlopu. A zatem pracodawca, przed wyrażeniem zgody na wolne bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, powinien skierować pracownika na badania kontrolne w celu potwierdzenia jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Czy można udzielić pracownikowi urlopu na żądanie bezpośrednio po chorobie

