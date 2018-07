Wody Polskie zwrócą gminom tylko część utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (numer z wykazu UD359). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nowelizowana jest niejako przy okazji. Zmiana przepisów podatkowych dotyczy w głównej mierze sprecyzowania podmiotu na jakim ciążyć będzie obowiązek zwrotu utraconych przez gminy dochodów z podatku od nieruchomości. Mowa tutaj o dochodach, które nie wpłyną do gminnych budżetów ze względu na zwolnienie z opodatkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętymi na sztuczne zbiorniki wodne (art. 7 ust pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zobacz: Podatki i opłaty

reklama reklama

Przed uchwaleniem nowych przepisów Prawa wodnego, regulacje podatkowe przewidywały, że utrata tego rodzaju dochodów rekompensowana będzie ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej. Od początku roku 2018, czyli od momentu obowiązywania Prawa wodnego odpowiedzialność za rekompensatę dochodów przejęło Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. W praktyce pojawiły się wątpliwości z jakich środków rekompensować gminom dochody utracone w 2017 r. Warto zauważyć, że system rekompensat ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że w roku 2018 gminy wnioskowały o zwrot utraconych dochodów do Wód Polskich, mimo iż ich utrata nastąpiła jeszcze w czasie, gdy odpowiedzialne za zwroty były wojewódzkie fundusze. Powstało zatem pytanie czy Wody Polskie są podmiotem właściwym dla zwrotu środków utraconych w poprzednim stanie prawnym. Wojewódzkie fundusze na początku roku 2018 informowały gminy że nie są podmiotem właściwym dla kierowania wniosków w tym zakresie. (zob. np. http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/wazna-informacja-zwrot-utraconych-dochodow-jeziora).

Omawiana nowelizacja rozwiązuje opisywany problem. Projektodawca zdecydował, że gminom przysługuje zwrot utraconych dochodów:

za rok 2018 i lata następne – ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; za rok 2017 i lata poprzednie – ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednocześnie w projekcie nowelizacji przewiduje się doprecyzowanie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, określającego tryb i sposób zwrotu gminom utraconych korzyści. Załącznikiem do ustawy ma być natomiast wzór wniosku przy użyciu którego gminy deklarować będą wielkość należnych rekompensat (wzór dotyczy wyłącznie wniosków do wojewódzkich funduszy, które składane będą do dnia 30 września).

Nowelizacja znajduje się obecnie na etapie komisji prawniczej. Wejście w życie nowych przepisów zakłada się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Paweł Grzybowski

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl