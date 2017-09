Trwałość operacji w projektach z dofinansowaniem ze środków unijnych

Definicja "trwałości projektu" została uregulowana w przepisach unijnych (art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Zgodnie z jego treścią naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie trwania projektu wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:

zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia programu, zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.

Przesłanka nr 1

W kontekście zachowania trwałości projektu zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do trwałego przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym projektem. Niekoniecznie oznacza to zaprzestanie całej działalności produkcyjnej danej firmy lub instytucji publicznej. Przeniesienie działalności produkcyjnej do innego państwa członkowskiego również jest traktowane jako zaprzestanie działalności produkcyjnej. Wyjątek stanowi w tym przypadku sytuacja zaprzestania działalności produkcyjnej lub jej modyfikacja spowodowana upadłością niewynikającą z oszukańczego bankructwa.

