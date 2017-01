E-zdrowie - technologie w opiece zdrowotnej

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że do 2050 r. 37 proc. obywateli UE będzie miało co najmniej 60 lat, a koszty związane ze zdrowiem i opieką społeczną pochłaniać będą 9 proc. budżetów krajów członkowskich razem wziętych.

Receptą na to mają być rozwiązania z zakresu e-zdrowia, czyli wykorzystania technologii w obszarze opieki zdrowotnej. W praktyce mogą to być np. aplikacje internetowe instalowane na takich urządzeniach jak telefony komórkowe, tablety czy komputery, pozwalające na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjenta i np. wysyłać te informacje lekarzowi prowadzącemu.

„To jest szansa na lepszą opiekę zdrowotną, bardziej skupioną na prawdziwych potrzebach pacjenta, przyspieszającą reakcję na różne choroby. Monitorowanie stanu zdrowia w czasie realnym daje sygnały do szybkiej interwencji lekarza, a przy chorobach przewlekłych jest to wielka poprawa jakości leczenia. Ponadto myślę, że te wszystkie nowe technologie spowodują, że coraz bardziej będziemy prewencyjnie patrzyli na stan naszego zdrowia. Nie mówiąc o tym, że urządzenia, które sami możemy mieć w kieszeni lub na ręku, dają nam kontrolę nad stanem naszego zdrowia, czyli budują naszą odpowiedzialność za zdrowie. To wielkie oszczędności, wielka wygoda dla pacjentów i lepsza efektywność, lepsze wyniki działania całego systemu ochrony zdrowia” – mówi PAP europoseł Michał Boni (PO).

E-medycyna ma nie tylko poprawić efektywność opieki zdrowotnej, ale też znacznie obniżyć jej koszt.

„Nie będzie konieczności wykonywania kosztownych badań, przecież stan pacjenta będzie na bieżąco monitorowany. Także osoby chronicznie chore nie będą już musiały być hospitalizowane, tylko będą mogły być leczone w domu” – tłumaczy Michele Pastore, odpowiedzialny za produkty e-zdrowotne w firmie Samsung.

„Opieka będzie bardziej skuteczna, bo będziemy już wcześniej wiedzieli, co się dzieje ze zdrowiem pacjenta. Przy chorobach przewlekłych będziemy wiedzieli, czy coś się zmienia, poziom cukru, ciśnienie, praca serca. To oszczędność dla systemu ochrony zdrowia, bo pozwoli na lepszą organizację pracy, a szybsza interwencja sprawi, że sam proces leczenia będzie prostszy. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przekazać na potrzeby starzejącego się społeczeństwa” – dodaje poseł Boni.

Ale zanim technologie zawojują na dobre rynek medyczny, UE musi uporać się z kilkoma przeszkodami. Głównie w obszarze ochrony i przetwarzania danych, zwłaszcza tzw. danych wrażliwych, za jakie uważane są informacje dotyczące zdrowia.