Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego do zmiany już w 2018 r.

Proponowane rozwiązania - jak czytamy w ocenie skutków projektu ustawy - mają zapewnić możliwość skutecznego ubiegania się o pomoc na restrukturyzację przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców prywatnych oraz publicznych na terenie całego kraju.

Autorem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

reklama reklama

Celem projektu, jak podkreślono, jest dostosowanie przepisów ustawy do warunków określonych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji "Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców".

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Proponowane zmiany mają umożliwić "udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw bez dokonywania indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, przez co pozwoli osiągnąć zakładane efekty programu +Program pomocowy przewidujący udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców+" - napisano. Dodano, że rozwiązanie to "jest korzystne zarówno z punktu widzenia MŚP, jak i z punktu widzenia organów udzielających pomocy", gdyż skróci to i uprości procedurę udzielania pomocy.

Jak oceniono, regulacja powinna przełożyć się na szybszy powrót do rentowności oraz ograniczyć ryzyko upadłości. "Proponowana zmiana regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację umożliwi stworzenie dla przedsiębiorców jasnych i przejrzystych procedur dla uzyskania dozwolonej pomocy publicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych" - wyjaśniono.

W ocenie skutków stwierdzono, że przyjęcie projektowanej regulacji pozytywnie wpłynie na sytuację i rozwój regionów, z uwagi na wzrost konkurencyjności przedsiębiorców objętych pomocą i w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionów.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Marek Michałowski