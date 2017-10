Program "Maluch+ 2018" - zmiany

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów w związku ze zbliżającym się startem programu Maluch+ 2018 i zmianami dot. opieki nad dziećmi do lat 3.

Program „Maluch+ 2018 zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br. Na tę edycję przeznaczono 450 mln zł, czyli 300 mln więcej niż w poprzednim roku. Minister Rafalska zwróciła się do przedstawicieli gmin o rozpoczęcie przygotowań do udziału w programie, a także przypomniała o zmianach, które wejdą w życie z nowym rokiem.

„Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ułatwią zakładanie i prowadzenie tych placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia.

Warto zwrócić uwagę, że rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów (inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne) oraz zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przybywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi – do 30 dzieci.”