OSE do 2020 r. w każdej szkole

Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki czemu uzyskają one dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s oraz możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Podczas wtorkowej konferencji w NASK zaprezentowano narzędzia cyfrowej edukacji, które będą wykorzystywane w OSE. W spotkaniu wzięła udział Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK oraz Rafał Lew-Starowicz zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Przedstawiciel ministerstwa edukacji podkreślił, że MEN w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Dyrektor Rafał Lew-Starowicz zaznaczył też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Istotne jest tu również szkolenie nauczycieli, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz, jak dodał, kadra pedagogiczna w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe.

Do tej pory zasoby internetowe w większości szkół były wykorzystywane w niewielkim stopniu. W zakresie przeprowadzonych przez NASK PIB ogólnopolskich badań „Nastolatki 3.0” (w roku szkolnym 2015/2016) zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: „nigdy”. Prawie 61 proc. udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki oraz chemii, na lekcjach matematyki odsetek ten wynosi prawie 60 proc., na biologii – 55,8 proc., zaś na WOS – 57,3 proc. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. Blisko 28 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a prawie 35 proc. na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (ponad 25 proc.).

Wśród szkół objętych pilotażem były szkoły z województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim. Uczniowie z tych szkół w trakcie konferencji prasowej wzięli udział w zajęciach on-line prowadzonych przez Annę Borkowską z NASK. Lekcja poświęcona była bezpiecznemu i świadomemu korzystaniu z sieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poruszenia w rozmowie z uczniami tematu odpowiedzialności za kształtowanie wspólnego, internetowego środowiska.

Podczas wtorkowej konferencji z uczestnikami połączył się również nauczyciel informatyki Maciej Matusik z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (woj. podkarpackie), który prowadził zajęcia w swojej klasie. Szkoła w Ropczycach jest jednym z najaktywniejszych uczestników kursów e-learningowych dostępnych w ramach IT Szkoły NASK.

O swoich doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem zasobów on-line do uzupełniania edukacji szkolnej mówił Maciej Matusik, koordynator programu IT Szkoła w szkole w Ropczycach i jego uczennica Aldona Wiktor, która była laureatką konkursu Grand IT Test, organizowanego przez IT Szkołę NASK w roku szkolnym 2016/2017. Warto zaznaczyć, że dostęp do tych materiałów może mieć każdy – bezpłatnie. Aby skorzystać z zasobów IT Szkoły wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej.