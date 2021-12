W 2022 r. 22,5 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów

Nabór do Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 22,5 mld zł. Rząd spodziewa się 4 tys. wniosków od samorządów.

Z pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład skorzystało ok. 97 proc. samorządów. Na inwestycje rząd przekazał ponad 23,8 mld zł. Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.

✅ Kwoty dofinansowań z I edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad - Programu Inwestycji Strategicznych w podziale na obszar inwestycji ⤵️ pic.twitter.com/LDMwDZt3rS — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 28, 2021

W 2022 r. każda gmina także ma prawo do trzech wniosków

Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to tylko 5 proc.

Wartość dofinansowania około 20 mld zł.

28 grudnia 2021 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera. Podczas niej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że inwestycje z drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych będą dofinansowywane od 80 do 95 procent przez rząd. "To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie było aż tyle dofinansowania ze strony rządowej. Samorząd musi tylko od 5 do 20 proc. zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować" - zaznaczył Szefernaker.

W ramach drugiego etapu samorządy będą mogły złożyć po trzy wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to 5 mln, 30 mln i 65 mln zł. Złożenie wniosku do 5 mln zł jest niezbędne, aby móc złożyć kolejne wnioski. "Co ważne, złożenie wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek" - podkreślił wiceminister. Jak wyjaśnił, rząd chce wyeliminować problem, który zaistniał w pierwszej edycji. "Część wniosków było przeszacowanych i z tego powodu 3 proc. samorządów w Polsce niestety nie otrzymało środków. Chcemy teraz, żeby każdy samorząd mógł złożyć i mniejszy wniosek, i większy wniosek, więc złożenie tego wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci" - powiedział wiceszef MSWiA.

🇵🇱 Założenia edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad - Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGRy ⤵️ pic.twitter.com/4Yzswqtmps — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 28, 2021

Gminy z PGR-ami

28 grudnia 2021 r. ruszył także dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Na inwestycje na terenach gmin popegeerowskich rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczy 2,5 mld złotych. "To odpowiedź na pierwszy nabór, w którym wniosków było na 5 mld zł. Kwota ta przewyższała wielokrotnie możliwości pierwszego naboru" - powiedział na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"To historyczny dzień dla terenów popegeerowskich. Dzięki temu programowi budowane są i dalej będą m.in drogi. Cieszę się, że ten program jest kontynuowany, bo wpisuje się w strategię rządu programów, które wyrównują szansę, które dają nadzieję, bardzo często w tych miejscach, gdzie tej nadziei przez lata brakowało" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Jak wyjaśnił, gminy i powiaty będą mogły składać dwa wnioski. "Czyli gminy popegeerowskie oprócz tego naboru dla wszystkich, będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski" - sprecyzował. "Jeden do 2 mln złotych, drugi do 5 mln złotych - to na inwestycje gminne, a powiaty będą mogły złożyć wnioski do 2 mln i do 8 mln złotych" - podsumował Szefernaker.

Wnioskowane inwestycje będą w 98 procentach dofinansowane przez rząd. "Więc wkłady własne tych gmin w ramach tych dwóch wniosków będą minimalne. Tak, żeby móc realizować inwestycje, na które na tych terenach na co dzień środków brak" - wskazał wiceszef MSWiA.