Rząd ustalił mapę pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Mapy pomocy regionalnej, to regulacje wewnętrzne określające obszary, na których dopuszczalne będzie udzielanie pomocy regionalnej. Do końca 2021 r. określało je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021.

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje wzór składany przez osoby budujące dom o powierzchni zabudowy do 70 m2 według procedur uproszczonych.

Samorządy nie mogą finansować inwestycji jednocześnie z rezerwy subwencji ogólnej i z Polskiego Ładu

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są zarówno na zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące, natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone są wyłącznie na zadania inwestycyjne.

Rząd informuje: Gmina ustala opodatkowany dochód osób zainteresowanych dodatkiem osłonowym

11 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że to gmina ma ustalić opodatkowany dochód osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy korzystając z usług platformy informatycznej CSIZS Emp@tia.

ZUS informuje w sprawie dodatku osłonowego

11 stycznia 2022 r. ZUS poinformował, że to gminy same ustalają dochód osób zainteresowanych dodatkiem osłonowym. Osoby zainteresowane nie muszą występować do ZUS o zaświadczenie dotyczące otrzymywanych świadczeń.

COVID-19: Omikron zakazi ponad połowę populacji Europy w sześć do ośmiu tygodni

COVID-19: Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni - poinformował we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

COVID-19: szczepionka przeciwko Omikronowi będzie gotowa w marcu

Szczepionka przeciwko Omikronowi jest opracowywana przez koncern Pfizer. Jej produkcja już ruszyła.

Szkolenie online: Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian

Whistleblowing - który sygnalista nie ma szans na ochronę według projektu ustawy

Termin na implementację Dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce już minął, a prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają, ale pojawia się coraz więcej pytań od klientów, między innymi o ochronę sygnalistów.

Dodatek osłonowy - kiedy najlepiej złożyć wniosek

Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w ustawie o odpadach

W okresie 2025-2029 maksymalnie 30% odpadów komunalnych może trafić na składowiska.

Dodatek osłonowy – dochód brutto czy netto?

Czy próg dochodu 1500 zł od którego zależy wypłata dodatku osłonowego to kwota brutto, czy netto? Czy dochód ten trzeba dokumentować zaświadczeniem?

Podwyżki dla wojskowych w 2022 r.

Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział podwyżki dla żołnierzy średnio o 677 zł, dla pracowników cywilnych o 500 zł.

Ferie 2022 r. - nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

W 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zamówienia publiczne - trzy nowe rozporządzenia na początek 2022 r.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dla prawidłowego ich zastosowania istotne są przepisy przejściowe.

COVID-19: Szczepionka w trakcie ciąży - czy i kiedy można ją przyjąć?

COVID-19: Szczepionka w trakcie ciąży. Każda przyszła mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Pandemia koronawirusa jest sytuacją niespodziewaną i w momencie jej pojawienia się zupełnie nieznaną, dlatego budzi wiele emocji i wątpliwości. Wśród kobiet noszących w sobie potomstwo budzi ich jeszcze więcej. M.in. czy można w tym stanie przyjąć szczepionkę i jaki będzie ona miała wpływ i na mamę i na potomstwo. Naukowcy sprawdzili to. Jakie są wyniki badań?

Jak wypełnić wzór wniosku o dodatek osłonowy - rozporządzenie

Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Wniosek o dodatek osłonowy można wrzucić do urny

Z uwagi na pandemię Covid-19 gminy będą umożliwiać składanie wniosków o dodatek osłonowy do urn podawczych.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Cztery części liczy wniosek, za pomocą którego osoby samotne i rodziny będą mogły ubiegać się o dodatek osłonowy. To, czy wszystkie trzeba będzie wypełnić, ma zależeć od rodzaju dochodów, które uzyskiwały.

"Czyste powietrze" - jakie w 2022 r. dofinansowania z NFOŚiGW

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można uzyskać dopłaty do kupna pieca węglowego w ramach programu "Czyste powietrze". NFOŚiGW przeznaczy 600 mln zł na dopłaty do zakupu pomp ciepła.

Nie ma opłat od źle oznaczonego miejsca parkingowego

Pobór opłaty za parkowanie jest zasadny wyłącznie w sytuacji, w której parkowanie odbywa się w miejscu oznaczonym w sposób prawidłowy. Postawienie wyłącznie znaku pionowego nie jest wystarczające, aby uznać, że miejsce postoju jest prawidłowo wyznaczone. Taki wniosek płynie z orzecznictwa NSA.

Podatek VAT: wynajem pomieszczeń jednostek samorządowych

Jaką stawką VAT opodatkować usługi wynajmu pomieszczeń jednostek samorządowych? Jaką stawką VAT opodatkować takie usługi? Jak prawidłowo je udokumentować i rozliczyć na gruncie VAT?

Opodatkowanie VAT kontraktów drogowych

Właściwe opodatkowanie robót, dostaw i usług, z uwagi na skomplikowanie regulacji prawnej, stanowi duże wyzwanie dla samorządów. Jednym z zagadnień, które przysparza problemów, jest opodatkowanie kontraktów drogowych i dylemat związany z zastosowaniem stawek 8% i 23%. Pomocne w tym zakresie może okazać się dokonanie właściwej analizy usług związanych z utrzymaniem dróg przez zarządców.

W 2022 r. więcej środków na obwodnice i dopłaty do przewozów autobusowych

W 2022 r. zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł, oraz utrzymanie wyższych dopłat do przewozów autobusowych. 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zakłada takie rozwiązania.

Whistleblowing - co może zgłosić sygnalista?

Termin na implementację Dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce już minął, a prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają, ale coraz częściej pomagam we wdrażaniu systemów przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach i podejmowania działań następczych