„Opieka 75+" w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

Program „Opieka 75+" adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy mają czas na składanie wniosków do 31 stycznia 2022 roku.

„Opieka 75+” to program, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Służy wsparciu samorządów w realizacji ich zadania własnego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Do kiedy gminy mogą złożyć zapotrzebowanie?

Gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe do Urzędów Wojewódzkich do 31 stycznia 2022 roku. Wojewodowie przekażą je do Ministerstwa Rodziny do połowy lutego.

O jakie środki mogą ubiegać się gminy?

Wsparcie z budżetu państwa w tej edycji Programu „Opieka 75+” wzrosło do 60 proc. kosztów realizacji zadania. Gmina może finansować usługi opiekuńcze dla osób objętych przedmiotowym programem od 1 stycznia 2022 r.

Kiedy gmina może skorzystać z dofinansowania w ramach Programu „Opieka 75+”?

Gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

💬"Do końca stycznia samorządy mogą składać wniosek o dofinansowanie z programu #Opieka75plus – przypomina minister rodziny i polityki społecznej @MarlenaMalag. W tegorocznej edycji programu gminy mogą otrzymać większe dofinansowanie. #Seniorzy pic.twitter.com/pw6Y6ClERv — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) January 12, 2022

Na co gmina możne przeznaczyć środki uzyskane w ramach tegorocznej edycji „Opieka 75+”?

W 2022 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;

dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone;

dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Jakie są sposoby realizacji przez gminę usług opiekuńczych?

W ramach programu dopuszcza się następujące sposoby realizacji przez gminę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych: