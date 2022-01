Telekomy stawiają maszty telekomunikacyjne bez decyzji środowiskowych

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi obecnie nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r.

Do końca 2023 r. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola i domy dziecka będą korzystać z zamrożonych cen gazu.

Po wpisaniu do kalkulatora wartości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na osobę i informacji o liczbie osób w gospodarstwie domowym, kalkulator poda wartość dodatku osłonowego do wypłaty.

Pod koniec lutego 2022 r. opublikowane zostaną projekty aneksów do informatorów maturalnych egzaminów w nowej formule, obowiązującej w 2023 r. W marcu br. będą opublikowane pokazowe arkusze maturalne, a we wrześniu i w grudniu 2023 r. odbędą się egzaminy próbne

Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

COVID-19: Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w środę, że Omikron, mimo iż jest wariantem powodującym mniej groźne objawy Covid-19, jest niebezpieczny, ponieważ jego szybkie rozprzestrzenianie się może przynieść kolejne, groźniejsze mutacje wirusa

Do 10 lutego br. potrwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Łącznie w tym etapie uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie jest 626 gmin, które nie uczestniczyły w dwóch pierwszych naborach, a całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi ponad 162 miliony zł. Środki, które pozyskają samorządy nie wymagają wkładu własnego.

„Opieka 75+" w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

Program „Opieka 75+" adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy mają czas na składanie wniosków do 31 stycznia 2022 roku.