Defilada 15 sierpnia 2023 r. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

W Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, Wisłostradą przemaszerują dwa tysiące żołnierzy. Towarzyszyć im będzie najnowszy sprzęt wojskowy. Defiladę poprzedzi próba generalna w nocy z soboty na niedzielę. Organizacja obu wydarzeń będzie wiązała się z dużymi zmianami w organizacji ruchu. Trasy zmieni kilkanaście linii autobusowych.

Duże utrudnienia dla kierowców w związku z defiladą 15 sierpnia 2023 r.

Próby i parada z okazji Święta Wojska Polskiego wymagają zamknięcia Wisłostrady – od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Nieprzejezdne będą także ulice poprzeczne i trzy przeprawy przez Wisłę. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Nowe znaki napotkają także piesi i rowerzyści. W trakcie trwania próby, a także uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Przygotowania przy fontannach

W dniach poprzedzających próbę zbudowane zostaną stanowiska dla mediów i trybuny. Z tego powodu przez osiem kolejnych dni, od czwartku, 10 sierpnia, rano do piątku, 18 sierpnia, do godziny 6:00 zamknięty będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa – na odcinku od ulicy Sanguszki do Boleść.

Nieczynne będą także chodnik i droga dla rowerów po obu stronach Wisłostrady oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01. Tak będzie do ul. Boleść – po stronie Multimedialnego Parku Fontann, a także od wysokości ulicy Sanguszki do Wenedów – po stronie bulwarów.

Próba i defilada na Wisłostradzie - zmiany w ruchu

Ważne Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone dwa razy: od soboty, 12 sierpnia, od godziny 18:00 do niedzieli, 13 sierpnia do godziny 11:00,

od poniedziałku, 14 sierpnia, od godziny 20:00 do wtorku, 15 sierpnia, do godziny 18:00.

W tym czasie całkowicie zamknięte dla ruchu (w obu kierunkach) będą ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, most Poniatowskiego, a z ulicy Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski);

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina;

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady;

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona);

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela);

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się);

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Wodna i Steinkellera,

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd, w niedzielę będzie czynny już od godziny 9:00),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się);

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się);

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się);

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się);

Wybrzeże Kościuszkowskie i Jaracza pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Dobrą (zakaz zatrzymywania się);

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się);

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się);

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska,

Rozbrat, Myśliwiecka i Szwoleżerów od Górnośląskiej do Wisłostrady (możliwy będzie jedynie dojazd do posesji),

29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Tylko od 14 sierpnia od godziny 20:00 do 15 sierpnia do godziny 18:00 wyłączone z ruchu będą ulice Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady oraz ulica Bugaj (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela).

Objazdy będą prowadzone ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej mogą pojechać ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Zamknięte mosty

W czasie próby i samej defilady kierowcy nie przejadą mostem Świętokrzyskim. Dodatkowo na czas próbnego przelotu samolotów, w sobotę, 12 sierpnia, w godzinach 14:00-15:00 całkowicie zamknięte dla samochodów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Z uwagi na warunki pogodowe próba może zostać przełożona na niedzielę, 13 sierpnia. Oba mosty będę zamknięte w tych samych godzinach także 15 sierpnia.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Utrudnienia czekają także pieszych i cyklistów. W czasie próby defilady i uroczystości ci ostatni nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady – na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Zamknięte będą również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą. Przejechać rowerem przez Wisłostradę nie będzie można też na wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej.

Dodatkowo 13 sierpnia w godzinach 3:00-11:00 oraz 15 sierpnia w godzinach 8:00-15:00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego. W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. We wtorek w godzinach 13:00-16:00 zamknięty dla niezmotoryzowanych będzie także most Śląsko-Dąbrowski, a od godziny 12:30 do momentu oddania salutu armatniego nie będzie można przejść bulwarami nad Wisłą na wysokości Starówki.

Inne uroczystości

We wtorek, 15 sierpnia, o godzinie 10:00 zaplanowana jest msza w katedrze polowej Wojska Polskiego przy placu Krasińskich. Dwie godziny później, na placu Piłsudskiego, odbędzie się uroczysta zmiana warty honorowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Również te uroczystości będą wiązały się ze zmianami w ruchu i parkowaniu.

W ramach uroczystości wojskowego święta odbędzie się także bieg „Piątka z Żołnierzem” wokół PGE Narodowego. W godzinach 9:00-10:00 utrudnienia w ruchu będą występowały na ulicach Sokolej i zjeździe z alei Poniatowskiego na Wybrzeże Szczecińskie.

Od 10:00 do 13:00 zaplanowane jest także zgromadzenie publiczne pod katedrą praską przy ulicy Floriańskiej 3, a następnie przemarsz ulicami: Floriańską, Jagiellońską, przez plac Hallera, Dąbrowszczaków, Inżynierską, Stalową i Szwedzką przed budynek przy ulicy Szwedzkiej 2.

Zmiany w kursowaniu komunikacji

Sobotnia próba defilady i uroczystości we wtorek wpłyną także na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. W czasie zamknięcia mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego, czyli w sobotę, 12 sierpnia i we wtorek, 15 sierpnia w godzinach 14:00-15:00 cztery linie autobusowe: 100, 160, 190, 409 i 500 będą musiały zmienić swoje trasy. Jeśli zamknięty zostanie ruch na mostach (taką decyzję mogą podjąć odpowiednie służby), to tramwaje linii: 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T będą kursowały w pętlach po obu stronach Wisły.

W czasie próby na Wisłostradzie, od soboty, 12 sierpnia od godziny 18:00 do godziny 11:00 w niedzielę oraz na czas organizacji uroczystości, czyli od godziny 20:00 w poniedziałek do 18:00 kolejnego dnia objazdami trasami objazdowymi będą kursowały linie: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Dodatkowo od 3:00 w nocy do 11:00 w niedzielę most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje i autobusy nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie: 01, 02, 03 i 04.

W trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego, czyli w godzinach 10:00-14:00, trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 100, 111, 116, 180, 503, 128, 175, 178, 518, 222.

