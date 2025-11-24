Wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Kto skorzysta na zmianach w 2026 r.?
Na zwiększeniu stażu pracy uwzględnianego przy świadczeniach pracowniczych zyska m.in. wielu nauczycieli i pracowników samorządowych. Dla samorządów konieczność wypłaty wyższych nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, dodatków stażowych i odpraw będzie nowym obciążeniem.
Skutki finansowe w samorządach trudne do oszacowania
Zmiany wprowadziła ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Skutki finansowe nowelizacji można dziś tylko szacować. Przykładowo, w wypowiedzi dla DGP Elżbieta Maciak, dyrektor biura kadr Urzędu Miasta Lublina, informowała, że urząd zabezpieczył 870 000 zł na pokrycie skutków ustawy w 2026 roku. Jest to jednak kwota orientacyjna, bo na pierwszym etapie pracownicy będą zdobywali zaświadczenia w ZUS, przedstawiali je pracodawcy i dopiero wtedy będzie znana skala obciążenia.
Ważna nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie w 2026 r.
Nowelizacja wejdzie w życie w dwóch etapach. 1 stycznia 2026 r. to data wejścia w życie nowych przepisów dla pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Inni pracodawcy zaczną stosować te przepisy od 1 maja 2026 r.
Materiał powstał na podstawie artykułu Pawła Skoczanik opublikowanego w Gazecie Samorządu i Administracji.
