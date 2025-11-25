Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]

Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień"

Informacja dot. rozstrzygnięcia naboru konkurencyjnego nr FERS.01.13-IP.07-008/25, pn. Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień oraz o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze.

Minister Zdrowia, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działań 01.12, 01.13, 03.07, 04.14 i 04.15 w ramach Priorytetów: I Umiejętności, III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, IV Spójność społeczna i zdrowie, Pomoc techniczna w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), działając na mocy porozumienia w sprawie realizacji FERS (nr FERS/MZ/2023/1) zawartego w dniu 9 stycznia 2023 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Ministrem Zdrowia, powierzającego Ministrowi Zdrowia wdrażanie działań skierowanych na obszar ochrony zdrowia w ramach ww. priorytetów i działań oraz na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.), informuje, że w ramach naboru konkurencyjnego nr FERS.01.13-IP.07-008/25, pn. „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień”, w Działaniu 01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, który zakończył się 29 sierpnia 2025 r., zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie projektów.

Dofinansowanie dla 5 wniosków

W wyniku oceny merytorycznej pięć wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania. Jednocześnie IP informuje, że do składu KOP powołano następujące osoby:

Monika Tymoszuk – Pracownik IP – Przewodniczący KOP, Beata Kontrowicz –Pracownik IP - Zastępca Przewodniczącego KOP, Agnieszka Araszewicz –Pracownik IP –Sekretarz KOP, Urszula Bednarek –Pracownik IP - zastępca Sekretarza KOP, Małgorzata Gołębiewska–Pracownik IP – członek KOP, Dorota Ludorowska – Pracownik IP – członek KOP, Julia Bartyzel-Zakrzewska – ekspert - członek KOP, Romana Dominiak – ekspert - członek KOP, Piotr Karniej – ekspert - członek KOP, Jolanta Meller – ekspert - członek KOP, Lila Micun – ekspert - członek KOP, Krystyna Wajda – ekspert - członek KOP, Olga Wróblewska – ekspert - członek KOP.

Lista projektów ocenionych w konkursie - FERS.01.13-IP.07-008.25 - PDF

Lista​_projektów​_ocenionych​_w​_konkursie​_-​_FERS0113-IP07-00825​_-​_PDF.pdf 0.14MB