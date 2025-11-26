Fundusz Autobusowy w 2026 r.: 75 mln zł dla samorządów z województwa małopolskiego. Wnioski do 5 grudnia

Wnioski o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2026 roku w samorządach województwa małopolskiego można składać do 5 grudnia 2025 roku. Na działania wieloletnie przeznacza się prawie 75 mln zł.

75 mln zł na dofinansowanie przewozów autobusowych

Jak wyjaśnił wojewoda podczas briefingu, z przyznanej puli blisko 75 mln zł, ponad 47 mln zł to środki na nowe zadania realizowane w 2026 roku, a blisko 28 mln zł na zadania wieloletnie, dla których już zostały zawarte umowy. - To jest bardzo ważne narzędzie, którym możemy się posługiwać w walce z wykluczeniem komunikacyjnym - ocenił wojewoda, zapraszając małopolskie samorządy do aplikowania w naborze, który właśnie ogłosił.

Wnioski o dofinansowanie do 5 grudnia 2025 r.

W naborze uczestniczyć mogą: gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo. Wnioski o dopłatę do przewozów autobusowych mogą one składać do 5 grudnia 2025 r. - Umowy z wyłonionymi organizatorami – zapowiedział Klęczar - będą podpisane do końca roku.

Dopłata 3 zł/wozokilometr przewozu

Według przekazanych informacji w przyszłym roku maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej funkcjonuje od 2019 roku; w tym czasie do Małopolski wpłynęło z tego źródła ok. 290 mln zł. W 2024 roku kwota łącznej dopłaty w województwie małopolskim wynosiła ponad 70 mln zł, zaś w 2025 roku przekroczyła 81 mln zł, pozwalając objąć dofinansowaniem 247 linii w ramach 65 zadań.