Zawieszenie od 20 grudnia do 9 stycznia zajęć stacjonarnych w szkołach

Rozporządzenie o zawieszeniu od 20 grudnia do 9 stycznia zajęć stacjonarnych w szkołach.

W 2022 r. rząd przedłuża ważność przepisów o dotowaniu niepublicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Rząd przedłużył ważność przepisów określających zasady dotowania niepublicznych: szkół policealnych, szkół dla dorosłych i szkół artystycznych w razie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

Kara więzienia za brak rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych

Rejestr umów JSFP. Od 1 lipca 2022 r. zostanie utworzony rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

"Historia i teraźniejszość" - nowy przedmiot w szkole

Nowy przedmiot w szkole. Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej wprowadzić nowy obowiązkowy przedmiot "Historia i teraźniejszość". Przedmiot zastąpi wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym

Gmina ze złym powietrzem nie pobiera opłaty klimatycznej

Opłata klimatyczna, opłata miejscowa, smog, PM10, benzo(a)piren BAP. NSA prawomocnie uchylił uchwałę Szczyrku, zgodnie z którą turyści przebywający tam dłużej niż dobę powinni zapłacić opłatę miejscową. Sąd uznał, że opłata pobierana jest bezprawnie - powodem jest zła jakość powietrza.

Wniosek o dodatek osłonowy składamy w gminie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie. Także gmina wypłaca dodatek osłonowy. Można w 2022 r. zyskać od 400 zł do 1150 zł dodatku. Podwyższony dodatek to od 500 zł do 1437,50 zł.

Whistleblowing – zgłoszenie zewnętrzne

Whistleblowing – zgłoszenie zewnętrzne. Niebawem wchodzi w życie Dyrektywa o ochronie sygnalistów w Polsce. Choć prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają myślę, że warto napisać parę słów o zgłoszeniach zewnętrznych.

MF: samorządy wejdą w 2022 r. z nadwyżkami w kwocie co najmniej 27 mld zł

Budżet samorządów a Polski Ład. Żaden samorząd nie będzie miał dochodów mniejszych, niż sam prognozował - zapewnił wiceminister finansów Sebastian Skuza. Komentarz odnosi się do informacji agencji Fitch z 6 grudnia 2021 r., która umieściła 14 polskich miast na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według MF samorządy wejdą w 2022 r. z nadwyżkami w kwocie co najmniej ok. 27 mld zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało odpowiedzi na pytania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Punkty sądowe w gminach nie uproszczą postępowań w sądach

- Jeżeli to ma być namiastka punktu podawczego, to tylko bardziej zamulimy system, niż faktycznie pomożemy. Zanim coś z gminy trafi do sądu, ktoś to rozpatrzy - zegar będzie tykał i tykał. Proszę sobie to zobrazować na zasadzie spraw z arbitrażu gospodarczego. Tam wszelkiego rodzaju wyroki ze zwłoką półtoraroczną kompletnie mijają się z celem - mówi Leszek Świętalski sekretarz generalny i dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Dofinansowanie dla rolników na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami - ruszył nabór wniosków

Dofinansowanie dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”. Potrwa on prawie dwa miesiące.

Smog w Polsce. Miasta z pyłem PM10 i benzo(a)pirenem (BAP)

Smog w Polsce. Miasta z pyłem PM10. Nowy Targ to miasto, w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. Pszczyna drugim miastem w Polsce z najgorszymi pomiarami pyłu PM10. W zestawieniu nie ma już Krakowa.

Projekt budżetu opracowuje wójt, a uchwala go rada

Budżet jednostki samorządu terytorialnego - uchwała. Ustawodawca przyznał wyłączną kompetencję do opracowania projektu uchwały budżetowej (a także uchwał nowelizujących budżet) organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że rada gminy (powiatu) oraz sejmik województwa nie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą - ani w sprawie budżetu, ani w sprawie wprowadzenia do jego treści zmian.

Jak ustalić termin wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa. Czy skargę na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego można wnieść za pośrednictwem Poczty Polskiej?

Czy można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-19?

Tak, można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-10, ale nie w Polsce. Np. na Słowacji osoby powyżej 60 roku życia, które zdecydują się zaszczepić do 15 stycznia 2022 roku, otrzymają 200 euro. Ukraińcy otrzymają po tysiąc hrywien (ok. 150 złotych).

Kto w Warszawie zapłaci mniej za śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. samotni warszawiacy zapłacą mniej za śmieci. W związku z nowym systemem opłat za odbiór odpadów warszawscy radni zdecydowali o uruchomieniu pomocy osłonowej.

W 2022 r. w Warszawie zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca

Zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca. Od 1 lutego 2002 r. wnioskować o abonament mieszkańca będą mogły osoby zameldowane w Warszawie i jednocześnie rozliczające w stolicy podatki.

COVID-19 – czy niezaszczepieni nauczyciele stracą pracę?

Obowiązkowe szczepienia na COVID-19 od 1 marca 2022 r. Nauczyciele nie będą tracili pracy w szkołach w związku z obowiązkowymi szczepieniami. Taką deklarację 9 grudnia 2021 r. złożył szef MEiN Przemysław Czarnek, pytany w radiu RMF FM o obowiązkowe szczepienia nauczycieli.

Rząd chce powołać Agencję Rozwoju Szpitali

Agencja Rozwoju Szpitali ma pomóc rozwiązać problem zarządzania szpitalami przez samorządy. Instytucja ta będzie organizować i koordynować wspólne zakupy, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. Wspierać będzie również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych czy z funduszy celowych zarządzanych przez ministra zdrowia.

Podwyżki cen. Samorządy chcą rekompensat za wysokie ceny energii i paliw

Rekompensaty za wysokie ceny prądy i paliw. O równoważenie interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych, poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe dla sektora komunalnego – zaapelował do rządu Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Samorządy otrzymają środki na usuwanie porzuconych odpadów

Samorządy otrzymają środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty uprzątnięcia porzuconych odpadów. Jest to propozycja w opracowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej przestępstw przeciwko środowisku.

Rzeszów: w 2022 roku opłata za śmieci nie zmieni się

W Rzeszowie opłaty za odbiór śmieci w przyszłym roku będą takie same jak w obecnym – poinformował we wtorek Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa. Odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu miasta będzie kosztować prawie 60 mln zł.

Związek Miast Polskich z apelem o odrzucenie "lex Czarnek"

O odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, znanej jako "lex Czarnek" zaapelował we wtorek Związek Miast Polskich. Samorządowcy stoją na stanowisku, że planowane zmiany to "zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę".

Ministerstwo Finansów: W 2022 r. samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów deklaruje szereg mechanizmów wyrównania samorządom utraty dochodów w związku z "Polskim Ładem". Jeśli dochody z PIT i CIT w przyszłych latach spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Gwarantować ma to nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam prognozował przed ogłoszeniem programu „Polski Ład”. Ministerstwo Finansów uelastycznia zasady budżetowe i rozwiązania podnoszące limit spłaty długu JST oraz wspierające wykorzystanie funduszy UE.

Czy kwota bazowa wynagrodzenia dla nauczycieli zostanie zwiększona o 700 zł? Czy podwyżki wywalczą także nauczyciele akademiccy?

ZNP proponuje wzrost kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli o 700 zł. Podwyżka miałaby miejsce już od 1 stycznia 2022 r. Zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej, pociąga za sobą automatycznie podniesienie wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich czterech stopniach awansu zawodowego. Równolegle Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" domaga się wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota 9030 zł w 2022 r. Stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich.