Jakie są przedmioty w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024?

Jest już znana lista przedmiotów dla klasy VI szkoły podstawowej dla roku szkolnego 2023/2024. A także rozkład godzin dla każdego przedmiotu.

W klasie VI język polski, to 5 godzin tygodniowo. Matematyka - 4 godziny zajęć. Język angielski - 3 godziny.

Jakie są przedmioty w VI klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024?

Lista przedmiotów w 6 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023:

język polski matematyka język obcy (może być większa liczba języków niż 1) biologia historia muzyka technika plastyka WF informatyka religia (etyka) - przedmiot nieobowiązkowy zajęcia wychowawcze geografia.

Ile jest godzin w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024?

Język polski, to 5 godzin tygodniowo. To podstawowy przedmiot. Z kolei matematyka to 4 godziny zajęć. Następny jest język obcy nowożytny (najczęściej j.angielski) - 3 godziny.

Pełna lista godzinowa przedmiotów na rok szkolny 2022/2023 r.:

język polski - 5 godzin matematyka - 4 godziny język obcy (może być większa liczba języków niż 1) - 3 godziny biologia - 1 godzina historia - 2 godzina muzyka - 1 godzina technika - 1 godzina plastyka - 1 godzina WF - 4 godziny informatyka - 1 godzina religia (etyka) - 2 godziny (przedmioty nieobowiązkowe) zajęcia wychowawcze - 1 godzina geografia - 1 godzina

Na realizację zajęć z wychowania w rodzinie w szkołach publicznych przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - Dz.U. z 2017, poz. 356 z późn. zm.