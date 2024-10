Zmiany: Matury bez progu 30% punktów. Trzy kolejne roczniki z wielkim ułatwieniem. Rygory dla maturzystów dopiero od 2028 r.

Kilkadziesiąt różnego rodzaju zmian przepisów w trzech ustawach - o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej oraz w prawie oświatowym - przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt. Najważniejsza zmiana dotyczy progu 30%.

Matury bez progu 30% punktów

Rząd przedłuży odstąpienie od warunku uzyskania 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym. Rozwiązanie ma obowiązywać w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027.

Wprowadzona ma zostać funkcja egzaminatora-weryfikatora, czyli egzaminatora drugiego sprawdzania i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych.

Nowość: urządzenie elektroniczne na sali egzaminacyjnej

Na salę egzaminacyjną będzie można wnosić urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w aplikację monitorującą stan zdrowia osoby zdającej, taką jak np. system stałego monitorowani glikemii dla uczniów z cukrzycą.

Zmiany w podręcznikach i programach szkolnych

Wydawcy będą musieli zapewnić cyfrowe odzwierciedlenia wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w postaci papierowej (także tych sprzed przed 1 stycznia 2020 r.). Zdaniem twórców regulacji rozwiązanie pozwoli odciążyć tornistry uczniów.

Projekt ustawy zmienia również warunki dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole. W przypadku, kiedy program wychowania przedszkolnego i programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych obejmują treści wykraczające poza zakres ustalony w odpowiedniej podstawie programowej – wymagane będzie wyraźne zaznaczenie tych treści w programie nauczania, dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektorów szkół. Chodzi o to, aby nie przeładowywać szkolnych zestawów programów nauczania.

Przewidziane w projekcie zmiany mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji z wyjątkiem tych, które będą obowiązywały od początku nowego roku szkolnego 2025/2026.