Komunikat CKE: W 2025 r. egzamin ósmoklasisty (13-15 maja) i matury (5-24 maja) nałożą się na siebie [Wykaz zmian na egzaminach]

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje o egzaminach w roku szkolnym 2024/2025, w tym harmonogram ich przeprowadzenia. Zgodnie z nim, egzamin ósmoklasisty wiosną 2025 r. przeprowadzony będzie w dniach 13-15 maja, a matury w dniach 5-24 maja.

Terminy egzaminów ósmoklasisty w 2025 r.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 13-15 maja: 13 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego, 14 maja - z matematyki, 15 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 10-12 czerwca.

Terminy egzaminów maturalnych w 2025 r.

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

Egzaminy pisemne rozpoczną się 5 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym przeprowadzony będzie 6 maja, a z języków obcych na poziomie podstawowym 7 maja.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

CKE opublikowała także wykaz zmian na egzaminie ósmoklasisty 2025 r. i maturze 2025 r. (w porównaniu do 2024 r.)

Pismo CKE poniżej w formacie PDF do ściągnięcia:

CKE - wykaz zmian na egzaminie ósmoklasisty 2025 r. i maturze 2025 r.

Poniżej przykładowe informacje:

Egzamin ósmoklasisty 2025 r. - Język polski

1. Bez zmian w formacie arkusza egzaminacyjnego stosowanego w latach 2021–2024:

1) część pierwsza – dwa teksty (literacki i nieliteracki, z zastrzeżeniem że tekst literacki nie musi być fragmentem lektury obowiązkowej) oraz zadania do nich, w tym zadania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych

2) część druga – wypracowanie; uczeń wybiera jeden temat spośród dwóch podanych w arkuszu; możliwe formy wypowiedzi: rozprawka, opowiadanie (formy obecne na każdym egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.) oraz przemówienie (forma wskazana w Informatorze z 2017 r.).

2. Zadania w pierwszej części arkusza mogą dotyczyć lektur obowiązkowych:

1) z klas IV–VI: wyłącznie pozycji książkowych poznawanych w całości

2) z klas VII–VIII: pozycji książkowych poznawanych w całości, krótkich utworów literackich poznawanych w całości oraz utworów literackich poznawanych we fragmentach.

3. W latach 2025–2028 w wypracowaniu uczeń będzie mógł się odwołać do dowolnej lektury obowiązkowej określonej w podstawie programowej z 2017 r. (a więc również do tych tekstów, które zostały wykreślone w podstawie programowej z 2024 r.). Lista lektur, do których zdający będzie mógł się odwołać, będzie zamieszczona w Informatorze oraz w każdym arkuszu egzaminacyjnym (jak dotychczas).

Egzamin ósmoklasisty 2025 r. - Matematyka

1. Planuje się powrót do formatu arkusza egzaminacyjnego stosowanego w roku 2019 i 2020, tj.:

1) 15 zadań zamkniętych (jak w latach 2021–2024)

2) 6 zadań otwartych (w latach 2021–2024 w arkuszu były 4 zadania otwarte).

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 30 punktów (jak w roku 2019 i 2020).

3. Od roku 2025 r. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki planuje się wdrożyć e-ocenianie.