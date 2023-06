Jakie są zasady przyznawania odpraw dla nauczycieli [placówki publiczne i niepubliczne]

Prawo przewiduje wypłatę odpraw zarówno nauczycielom z placówek publicznych jak i niepublicznych. Czym różnią się te odprawy?

Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej.

Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - zasady przyznawania

Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.

Do nauczycieli z placówek niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela w ściśle określonym zakresie. Jednak nie obejmuje ona w ich przypadku reguł dotyczących tzw. odprawy ekonomicznej i odprawy emerytalno-rentowej. W efekcie nauczyciele ci nabywają te świadczenia według reguł powszechnych, znacznie różniących się od przewidzianych dla nauczycieli z placówek publicznych. Przepisy dotyczące nauczycieli szkół publicznych też nie są jednolite, lecz uzależnione od podstawy zatrudnienia: umowy o pracę lub mianowania. Co więcej, mianowanie zapewnia większe uprawnienia w zakresie odpraw.

Tylko powołanie nauczyciela do terytorialnej służby wojskowej uprawnia go do odprawy na identycznych warunkach zarówno wtedy, gdy łączy go stosunek pracy z publiczną, jak i niepubliczną placówką.

(…)

Jadwiga Sztabińska

