Komunikat ZNP: MEN o zwiększeniu o 30% pensji zasadniczych nauczycieli w 2024 r. Od 3600 zł do 4400 zł netto?

Nauczyciele mają już pewne podwyżki 30% na poziomie średniego wynagrodzenia. Teraz walczą o +30% do pensji zasadniczych, a więc tych realnie wpływających na konto. ZNP wydał w tej sprawie komunikat po spotkaniu z min. B. Nowacką.

Kilka dni temu komunikat wydało ministerstwo edukacji o treści: W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto. Resort edukacji poinformował także, że podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej. O tym komunikacja informowaliśmy w poniższym artykule:

REKLAMA

REKLAMA

Teraz odbyło się spotkanie między minister edukacji, Panią Barbarą Nowacką, i jej zastępcami a prezydium ZNP. Z komunikatu wynika, że nauczyciele negocjują podwyżki o 30%, nie pensji średnich, ale pensji minimalnych. I mają je obiecane. To te minimalne (zasadnicze) są istotne, bo średnie to pensja hipotetyczna, obejmująca potencjalne nadgodziny czy dodatki do pensji.

Żeby zrozumieć, jaka jest przepaść między pensją średnią a zasadniczą, proszę porównać te liczby. W 2024 r. pensja średnia nauczyciela dyplomowanego ma wynieść 9523,88 zł brutto. Proszę zobaczyć poniżej, ile naprawdę zarabia “gołej” pensji taki nauczyciel w 2023 r.

Ile nauczyciele zarabiają pensji zasadniczej w 2023 r.?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela (bez uwzględnienia dodatków, nadgodzin, dofinansowania) było następujące:

dla nauczyciela początkującego - 3690 zł brutto, co daje 2846 zł netto, dla nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto, co przekłada się na 2982 zł netto, dla nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł brutto, co oznacza 3432 zł na rękę.

Komunikat ZNP po spotkaniu z ministrem edukacji - boldem zaznaczamy fragment o pensjach zasadniczych

20 grudnia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie ZNP z nowym kierownictwem Ministerstwa Edukacji – z minister Barbarą Nowacką oraz wiceministrami Katarzyną Lubnauer, Joanną Muchą, Henrykiem Kiepurą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Izabelą Ziętką. W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium ZG ZNP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Dziś otwieramy nowy rozdział w historii współpracy Ministerstwa ze Związkiem. Jestem przekonana, że przed nami częste i owocne rozmowy, bo mamy wiele wspólnych celów – mówiła minister edukacji. Podkreśliła, że jednym z priorytetów rządu jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, a to nie jest możliwe bez znaczącego podniesienia zarobków nauczycieli.

Przedstawiciele ZNP poruszyli kilka ważnych spraw związanych z płacami nauczycieli, awansem zawodowym i oceną pracy, godzinami ponadwymiarowymi, warunkami pracy, wysokością subwencji oświatowej, komisjami dyscyplinarnymi, dobrostanem uczniów, kształceniem nauczycieli, statusem zawodowym i społecznym nauczycieli. Zaproponowali powołanie zespołów, które wypracują propozycje konkretnych rozwiązań.

Przedstawiciele ZNP poruszyli także kwestię komunikacji – szczególnie w kontekście publikowania informacji o średnich wynagrodzeniach, które nie są średnimi zarobkami nauczycieli.

Kierownictwo MEN przekazało informację o zwiększeniu o 30 proc. wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2024 roku oraz o zwiększeniu subwencji oświatowej o ponad 25 mld zł. Projekt tzw. rozporządzenia płacowego ma być tematem kolejnej rozmowy (projekt rozporządzenia ukaże się po przyjęciu budżetu państwa na rok 2024 r.)

Minister Barbara Nowacka podkreśliła, że konieczne jest podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli. – Nauczyciele są dla nas priorytetem, są przyszłością Polski – powiedziała. Dodała, że żaden minister nie będzie już obrażał nauczycieli.

– Bez dobrze zarabiającego nauczyciela trudno o dobrą edukację, dlatego niezwykle ważne jest, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu jest podniesienie wynagrodzeń już od 1 stycznia 2024 r. Płace wzrosną o 30 proc, a w przypadku nauczyciel wchodzących do zawodu o 33 proc. Nauczyciele mają gwarancję podwyżki, jakiej nie było od lat. Cieszę się, że tę informację mogliśmy przekazać jeszcze przed świętami. To także wyraz naszego szacunku do całego środowiska nauczycielskiego – powiedziała minister Nowacka.

Minister Barbara Nowacka zapewniła o otwartości na dialog ze stroną społeczną i dalszą współpracę

Ile nauczyciel zarobi po podwyżce pensji o 30% w 2024 r.

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze, gdyby wzrosło o 30% w stosunku do 2023 r. Przyjmując, że byłaby to zmiana o 30% w stosunku do 2023 r. mamy kwoty brutto dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

I dałoby to taki układ pensji brutto i netto: