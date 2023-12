5915 zł brutto u nauczycieli dyplomowanych. Czy dodatki do pensji też skokowo rosną od 1 stycznia 2024 r.? [wiejski, stażowy, za wychowawstwo, funkcyjny, motywacyjny]

Jest pewna podwyżka w 2024 r. pensji nauczycieli o 30%. Co z podwyżką dodatków to tych pensji? Też wzrosną o 30%?

O 30% "z automatu" wzrastają tylko dodatki stażowy i wiejski. Można je łączyć ze sobą. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem może z tego tytułu do pensji brutto 5915 zł dodać 1774,5 zł (1183 zł brutto + 591,5 zł brutto). Łącznie jego pensja wyniesie 7 689,5 zł brutto. Łączenie tych dodatków nie jest jednak powszechne. I dałoby 5572,10 zł netto pensji w 2024 r. Bez tych dwóch dodatków pensja wyniesie 4362,69 zł netto.

REKLAMA

Zakładamy tu, że o 30% zostanie podniesione minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli (a nie jedynie kwota bazowa w budżecie i wynagrodzenie średnie).

Ile nauczyciele zarabiają pensji zasadniczej w 2023 r.?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela (bez uwzględnienia dodatków, nadgodzin, dofinansowania) było następujące:

dla nauczyciela początkującego - 3690 zł brutto, co daje 2846 zł netto, dla nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto, co przekłada się na 2982 zł netto, dla nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł brutto, co oznacza 3432 zł na rękę.

Ile nauczyciel zarobi po podwyżce pensji o 30% w 2024 r.

Dla 2024 r. jest kilka dróg podniesienia pensji nauczyciela. Pierwsza, to podwyżka o 30% kwoty bazowej zapisanej w budżecie. Druga to podwyżka średniego wynagrodzenia nauczycieli. Średnie wynagrodzenie stało się słynne dzięki konferencjom prasowym min. P. Czarnka i konfrontacji z nim nauczycieli pokazujące rzeczywiste pasków wypłaty). Nas interesuje podniesienie zasadniczej pensji nauczycieli. Tu zmiany o 30% są następujące:

Po podwyżce o 30% kwoty brutto zmieniłyby się dla:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

I dałoby to taki układ pensji brutto i netto:

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4797 zł 3599,78 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Dodatek stażowy dla nauczycieli w 2024 r.

Dodatek funkcjonuje pod dwiema nazwami:

za wysługę lat stażowy).

Wynika to z tego, że jego wartość jest tym wyższa, im dłużej nauczyciel pracuje. Jest to 1% za każdy rok pracy, ale nie więcej niż 20%. Po przepracowaniu 20 lat, dodatek ma co roku wartość 20% pensji.

Prawnie wygląda to tak:

„Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.” (art. 33 Karty Nauczyciela)

Szczegóły reguluje § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. ze zm.),

A teraz liczby dla 2024 r. – Ile wynosi dodatek stażowy dla nauczycieli (brutto)

Miesięcznie jest to:

Nauczyciel Pensja brutto Dodatek stażowy za 1 rok pracy Dodatek stażowy za 20 lat początkujący 4797 zł 48 zł brutto 960 zł brutto mianowany 5057 zł 50,60 zł brutto 1012 zł brutto dyplomowany 5915 zł 59,2 zł brutto 1183 zł brutto

W tabeli założyliśmy, że nauczyciel początkujący i mianowany przez 20 lat, nie otrzymali awansu zawodowego, co w praktyce nie ma miejsca. Intencją jest ilustracja „siły” dodatku u poszczególnych grup nauczycieli.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek nr 2 – wiejski

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr. Podstawa prawna: Art. 54 Karty Nauczyciela

Nauczyciel Pensja brutto Dodatek wiejski początkujący 4797 zł 479,7 zł brutto mianowany 5057 zł 505,7 zł brutto dyplomowany 5915 zł 591,5 zł brutto

Dodatek nr 3 - za wychowawstwo

Dodatek dla wychowawcy klasy wynika z art. 34a Karty Nauczyciela. Przepis stanowi: „Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł."

Min. P. Czarnek deklarował podniesienie dodatku do 600 zł miesięcznie. Z uwagi na przegrane wybory propozycja jest oczywiście nieaktualna.

Nie następuje więc automatyczna waloryzacja dodatku o 30%.

Dodatek motywacyjny

REKLAMA

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Zasadę określa rozporządzenie wydane na podstawie Karty Nauczyciela (a nie sama Karta).

Z uwagi na zwrot w przepisie „dodatek nie jest wyższy niż 50% pensji”, wynosi on w praktyce 200-300 zł. I praktyce nie ma związku z podwyżką pensji nawet tak znaczną jak 30%. Nie następuje tu automatyczna waloryzacja dodatku o 30%.

Dodatek funkcyjny

Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, mentora lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, ustalonej dla tego nauczyciela na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem art. 34a tej ustawy.

Z uwagi na zwrot w przepisie „do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela”, nie ma ścisłego związku między wysokością dodatku a podwyżką pensji nauczyciela o 30%. Nie następuje tu automatyczna waloryzacja dodatku.

Tego typu dodatki mają także nauczyciele będący dyrektorami szkoły.

Inne dodatki

Tu przede wszystkim wchodzą w grę dodatki za:

trudne warunki prac i uciążliwe warunki pracy.

Zasady wynagradzania z tego tytułu nauczycieli omówimy w jednej z kolejnych publikacji na Infor.pl.