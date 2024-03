Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

Podwyżki mają być wypłacone do 30 kwietnia, z wyrównaniem od początku roku. Samorządy zdecydowały się na wypłaty z początkiem marca 2024 r.

Z Lublina poszło na konta nauczycieli 25 mln zł więcej niż poprzednio

Z początkiem marca podwyżki zostaną wypłacone w Lublinie. Jak powiedział zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach, na wypłaty dla 7251 nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach od 1 marca ratusz przeznaczy ok. 25 mln więcej niż w poprzednich miesiącach. Wynagrodzenie za marzec jest wypłacane z wyrównaniem za styczeń i luty.

Lubelski ratusz zapewnia, że myśli też o podwyżkach dla pracowników obsługi szkół. „W najbliższych tygodniach wraz z dyrektorami jednostek przygotujemy propozycję podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych, pracowników administracji przede wszystkim" – powiedział zastępca prezydenta Lublina. Zaznaczył przy tym, że 80 proc. pracowników niepedagogicznych objęła styczniowa podwyżka płacy minimalnej.

Koszalin wyrównania wypłaci do 12 marca

Podwyżki dla nauczycieli 1 marca wypłaci również Koszalin. Jak poinformował prezydent miasta Piotr Jedliński, wyrównania za miesiąc styczeń i luty zostaną tu wypłacone do 12 marca.

„Zgodnie z przepisami resortu, Miasto Koszalin miało czas na realizację zobowiązań do końca kwietnia, jednakże zdecydowaliśmy, że środki zostaną wypłacone natychmiast” – poinformował prezydent Jedliński.

„Przypominam, że wydatki na oświatę wynoszą w bieżącym roku 418 mln złotych, natomiast subwencja oświatowa wraz z dotacją wynosiła 282 mln złotych. W tym roku poza subwencją zainwestujemy zatem 136 mln złotych, które wpłyną na poprawę warunków finansowo materialnych koszalińskich pedagogów” – podkreślił prezydent Koszalina.

Wypłaty w mniejszych miejscowościach

Pieniądze na kontach pedagogów znalazły się też w Białej Podlaskiej. Prezydent miasta Michał Litwiniuk stwierdził, że w bieżącym roku miasto przeznaczy 33 mln zł na podwyżki dla 1091 nauczycieli pracujących w bialskich szkołach i placówkach samorządowych. Podkreślił, że już w styczniu miasto wypłaciło podwyżki 478 pracownikom administracji i obsługi.

Wraz z początkiem marca na podwyżki mogą liczyć też pedagodzy z mniejszych samorządów.

„Drodzy Nauczyciele, podwyżki Waszych płac są nie tylko naliczone ale też wpłacone. Wczoraj, 28 lutego przelaliśmy na Wasze konta wyrównanie za styczeń i luty a 1 marca otrzymacie wynagrodzenia naliczone według nowych stawek” – ogłosił w czwartek zastępca burmistrza Pasłęka Marek Sarnowski.

Jak dowiedział się Serwis Samorządowy PAP w referacie oświaty Urzędu Gminy Brwinów, również tu już w marcu nauczyciele zobaczą na kontach więcej środków. Podobnie będzie w Hrubieszowie.

MEN potwierdza wypłaty podwyżek

Łódź/ K. Lubnauer: podwyżki dla nauczycieli są już wypłacane; zaległości będą uregulowane do połowy marca

Zaległe pieniądze z tytułu zaległych podwyżek dla nauczycieli w tej chwili w wielu regionach już wpływają na konta. Ministerstwo dopełniło formalności, ale dużo zależy od samorządów. Mam nadzieję, że do połowy marca podwyżki zostaną wypłacone - powiedziała w Łodzi PAP sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer.

Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim wiceminister Lubnauer zapewniła, że obiecane przez rząd pieniądze dla nauczycieli wpłyną wkrótce na ich konta. "Zaległe pieniądze z tytułu podwyżek dla nauczycieli w tej chwili w wielu regionach już wpływają na konta" - zapewniła.

"Ministerstwo dopełniło formalności, ale dużo zależy od samorządów. Podwyżki, według moich informacji, już wpłynęły lub właśnie wpływają w Lublinie, Koszalinie, Rzeszowie. Mam nadzieję, że do połowy marca wszystkie zaległości zostaną wypłacone" - powiedziała PAP Lubnauer.

Wiceminister przypomniała, że wkrótce w polskich szkołach rozpoczną się zmiany systemowe, m.in. od kwietnia br. wejdą w życie ograniczenia dotyczące prac domowych "Działamy, żeby była to szkoła przyjazna przede wszystkim dla ucznia, dla nauczyciela, dla rodzica. Żeby była to szkoła, która daje w przyszłości realną szansę uczniowi" - zapewniła.

Dodała, że nowe podstawy programowe będą obowiązywać od jesieni tego roku. "Mają wejść od 1 września po to, aby nauczyciel miał więcej czasu na pracę z uczniem, dłużej zatrzymując się na tym, co uzna za najważniejsze" - przekazała wiceminister, która jednocześnie zaprzeczyła, że niektóre podstawy programowe dotyczące nauczania historii będą znacznie zredukowane. "Powstanie Wielkopolskie nie tylko nie zniknęło, ale jest też w podstawie programowej dotyczącej kształtowania się granic Polski po odzyskaniu niepodległości, podobnie jak dzieje Witolda Pileckiego" - tłumaczyła.

Zapytana przez PAP o to, czy w szkole będą zajęcia o Żołnierzach Wyklętych wiceminister odpowiedziała twierdząco, wyjaśniając jednocześnie różnicę między podstawą programową a programem. "Podstawa programowa to jest ten +korpus+, natomiast nauczyciel +obleka ciałem ten korpus+. Nauczyciel tworząc programy nauczania wypełnia treści, które są hasłem, nazwiskami. Żołnierze Wyklęci są oczywiście w podstawie. To, co się działo po wojnie w Polsce, ten opór, jest jako hasło w treści podstawy programowej" - wyjaśniła, dodając, że nauczyciel ma autonomię w kształtowaniu treści nauczania w ramach realizowanej podstawy programowej.

Podczas konferencji prasowej nominację na łódzkiego kuratora oświaty odebrał Janusz Brzozowski, który od grudnia pełnił obowiązki kuratora. "Będę zachęcał do tego, aby wdrażać systemy wychowawcze oparte na akceptacji. Wierzę, że współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za oświatę będą sprzyjały poprawie warunków nauczania w szkołach" - powiedział.

"Nominacja pana Brzozowskiego na łódzkiego kuratora to dobra wiadomość dla oświaty w całym regionie. Dotychczasowe dwa miesiące naszej współpracy pokazały, że dobro ucznia jest dla niego najważniejsze"- podsumowała wojewoda łódzka Dorota Ryl.

Ile wynoszą podwyżki dla nauczycieli w 2024 r.

Zmiany w systemie wynagrodzeń dla pracowników oświaty są efektem podpisanego przez szefów resortów edukacji, pracy i polityki społecznej rozporządzenia o podwyżkach dla nauczycieli. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30 proc.

Zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).