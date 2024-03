Rząd: Na kontach 85% nauczycieli są podwyżki "1500 zł brutto". Nauczyciele mówią "mniej niż 1500 zł"

Zdecydowana większość, 85 proc. samorządów już wypłaciła podwyżkę nauczycielom - poinformował w Sejmie wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Posłowie opozycji dopytywali o zapewnienie środków na sfinansowanie podwyżek. „Rząd Donalda Tuska rozdaje prezenty, natomiast każe za te prezenty płacić samorządom” - wytykał poseł Mariusz Krystian.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Mariusz Krystian, były wójt gminy Spytkowice, pytał o zapewnienie gminom i powiatom środków na podwyżki dla nauczycieli.

„Rząd Donalda Tuska rozdaje prezenty, natomiast każe za te prezenty płacić samorządom” – ocenił poseł PiS. „Okazuje się, i te sygnały płyną zwłaszcza z samorządów wiejskich i samorządów wiejsko-miejskich, że skala podwyżek i skala niedofinansowania tych podwyżek, subwencji, którą otrzymały, sięga, w zależności, od gminy poniżej 10 tys. (mieszkańców – PAP) 200-300 tys. zł nawet do kilku milionów złotych w samorządach powiatowych” - wyliczał.

Jak zaznaczył, trzeba przy tym pamiętać, że na podwyżkę składają się „nie tylko wynagrodzenia podstawowe, ale również pochodne, jak dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny i inne”.

„Jak rząd zamierza sfinansować ten brak i czy rząd ma policzony ten brak?" - pytał poseł Krystian.

Ankieta o podwyżkach - 85% samorządów wypłaciło podwyżki

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura poinformował w odpowiedzi, że ministerstwo monitoruje możliwość wdrażania podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. "W ramach procesu monitorowania wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ministerstwo edukacji przekazało ankietę jednostkom z prośbą o jej wypełnienie do 12 marca bieżącego roku" - powiedział.

„Spośród jednostek samorządu terytorialnego, które wypełniły ankietę, zdecydowana większość - 85 proc., 586 jednostek - na wczoraj już wypłaciła podwyżkę nauczycielom. Jeszcze w lutym podwyżkę wypłaciły 43 samorządy, w marcu 543 samorządy” – poinformował wiceminister.

Jak zaznaczył, podwyżki są wdrażane, w zależności od tego, jak przebiegają konsultacje ze związkami zawodowymi w poszczególnych organach prowadzących.

Ile na podwyżki u nauczycieli?

„Środki na podwyżki, na wyrównania, są zapewnione. 12 marca będziemy mieć pełną wiedzę, jak to jest w poszczególnych samorządach w Polsce” - podkreślił. „Nakłady Państwa na oświatę wynosiły w 2015 roku 2,25 proc. PKB. Od 2015 zaczął się zjazd w dół, każdego roku coraz mniej. W 2022 roku zmniejszyliście nakłady na polską oświatę do poziomu 1,82 proc. PKB. To są fakty, to są wyliczenia. My w tym roku przywracamy ten wskaźnik do poziomu z 2015 roku, tj. 2,33 PKB” - wskazał.