Matura z polskiego 2021 – arkusz CKE

Matura 2021 z polskiego - arkusz CKE. Co na maturze 2021? Sprawdź jakie zadania, lektury i tematy rozprawek maturalnych pojawiły się na egzaminie. Pobierz arkusz.

Matura 2021 z polskiego

Matura z polskiego w 2021 r. odbyła się 4 maja. Egzamin maturalny rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 170 minut. Matura przeprowadzona została w ścisłym reżimie sanitarnym.

Co na maturze z polskiego 2021?

W tym roku na maturze z polskiego obowiązywała mniejsza liczba lektur. Egzamin przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych opublikowanych w grudniu 2020 roku. Na egzaminie można uzyskać łącznie 70 punktów, w tym 50 punktów za wypracowanie. Aby zdać należy uzyskać minimum 30% punktów. Od rana krążą informacje o przeciekach maturalnych. Czy podawane tematy się sprawdziły? Mamy już oficjalny arkusz CKE.

Matura 2021 z polskiego tematy

Maturzyści mieli do wyboru 3 tematy wypracowań. Pierwszy temat rozprawki dotyczył „Lalki” Bolesława Prusa. Drugi „Ziemi Obiecanej” W. Reymonta (nie jest to lektura obowiązkowa, więc nie trzeba było znać całości a jedynie poprawnie zinterpretować podany fragment). Trzeci temat był interpretacją wiersza Beaty Obertyńskiej „Strych”. Treść wiersza była zamieszczona w arkuszu.

Oficjalne tematy wypracowań na maturze 2021 podane przez CKE to:

Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura 2021 polski arkusz

Cały arkusz matury z języka polskiego 2021 CKE dostępny jest tutaj >> MATURA POLSKI 2021 CKE POBIERZ ARKUSZ TEST

MATURA POLSKI 2021 CKE POBIERZ ARKUSZ WYPRACOWANIE