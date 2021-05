Matura 2021 – arkusze CKE, kiedy wyniki

Matura 2021 – arkusze CKE. Kiedy poznamy zadania z tegorocznych matur oraz wyniki egzaminów?

4 maja 2021 r. zaczynają się matury. Przedstawiamy ważne informacje o tegorocznych egzaminach.

Matura 2021 – który rocznik?

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:

1) uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni (2021) absolwenci (ok. 271 000 osób, które przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów w części pisemnej)

2) absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów), którzy zdecydowali się:

a) przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub

b) przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub

c) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik

3) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 400 egzaminów w części pisemnej).

Matura 2021 - wymagania

W 2021 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Matura 2021 – arkusze CKE

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2021 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 239 różnego rodzaju arkuszy oraz 59 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Arkusze będą też dostępne na stronie Infor.pl.

Matura 2021 – kiedy wyniki?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Źródło: CKE