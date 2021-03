Matura 2021 - zasady, zmiany

FAQ matura 2021, czyli 8 pytań (i odpowiedzi) o egzamin w pandemii:

1. Do jakich egzaminów w 2021 roku należy przystąpić, aby otrzymać świadectwo dojrzałości?

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)

egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym).

W 2021 roku nie trzeba podchodzić do egzaminu na poziomie rozszerzonym, by uzyskać świadectwo dojrzałości.

Drugą zmianą jest także rezygnacja z matury ustnej jako obowiązkowej. Dotyczy to także absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, którzy obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka tej mniejszości tylko w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Do matury ustnej mogą podejść absolwenci, który:

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązani są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Jak będzie przebiegał egzamin? Czy trzeba mieć założoną maseczkę?

Wytyczne sanitarne dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego w 2021 roku są opracowywane.

5 najważniejszych zasad podczas matury próbnej 2021

na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów,

w trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali,

każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów, konieczna jest ich dezynfekcja.

3. Jak będzie wyglądała rekrutacja na studia?

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie wydało szczegółowych wytycznych dotyczących rekrutacji na studia w 2021 roku. Zalecenia ogólne zawierają sugestie dotyczące:

weryfikacji warunków rekrutacji - MEiN sugeruje, by dostosować je do zmian dotyczących zrezygnowania z matury ustnej jako obowiązkowej oraz braku centralnego etapu olimpiad (brak laureatów, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu centralnego otrzymali z mocy przepisów tytuł finalisty)

weryfikacji terminów rekrutacji - nowe terminy egzaminu maturalnego wpłyną na wydłużenie procesu rekrutacji na studia. Weryfikacja powinna dotyczyć również terminu na przedstawienie przez kandydata podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego – na skutek sprawdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – jeśli wynik ten pozwoliłby na przyjęcie na studia.

egzaminów wstępnych na studia - egzaminy te powinny odbyć się wyłącznie w przypadku, gdy specyfika studiów na danym kierunku wymaga dodatkowej weryfikacji kompetencji kandydatów, których nie można sprawdzić podczas egzaminu maturalnego. Egzaminy wstępne na studia powinny być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo kandydatów i pracowników uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a jeśli jest to niemożliwe – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między kandydatami oraz pracownikami uczelni.

Procedur rekrutacyjnych - podczas składania przez kandydatów ankiet, kopii dokumentów, czy zdjęć, do minimum powinien być ograniczony bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie procedur administracyjnych on-line.

4. Czy matura 2021 będzie łatwiejsza?

Tak. Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało o zmniejszeniu wymagań egzaminacyjnych w 2021 roku. Dotyczą one:

języka polskiego i języka obcego nowożytnego - matura zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne – zawierające okrojony zakres wymagań podstawy programowej – znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku

matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,

geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

5. Ile punktów można uzyskać na maturze w 2021 roku?

język polski -za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

matematyka - za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte. Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

język obcy - za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

6. Ile trwa egzamin maturalny w 2021 roku?

Język polski - 170 minut.

Matematyka - 170 minut.

Język obcy - 120 minut.

7. Na jakich zasadach można w 2021 roku poprawić maturę z wcześniejszych lat?

Poprawianie wyników z poprzednich lat wygląda tak samo jak w latach ubiegłych. Poprawiający będzie pisał ten sam egzamin, co zdąży go po raz pierwszy,

8. Czy w 2021 roku mogę zdawać maturę, jeśli nie zdałem w poprzednich latach?

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.