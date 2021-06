300+ na wyprawkę szkolną - wnioski od 1 lipca 2021 r.

300+ na wyprawkę szkolną - wnioski można składać od 1 lipca 2021 roku. W tym roku można to zrobić wyłącznie online.

300+ na wyprawkę szkolną w 2021 roku

Nowe zasady naboru wniosków w programie Dobry Start skutkować będą większą liczbą pieniędzy na kolejne programy prorodzinne powiedziała we wtorek w Poznaniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca, będzie można je składać wyłącznie online.

300+ przez Internet

W ramach tego programu przyznawana jest wyprawka w wysokości 300 zł na każdego ucznia do 20. roku życia, lub do 24. roku życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi zasadami naboru wniosków do programu na rok szkolny 2021/2022, można je składać tylko w formie elektronicznej. Obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Pandemia pokazała nam, że skuteczne funkcjonowanie państwa to przede wszystkim wprowadzanie usług cyfrowych, elektronizacja, automatyzacja procesów. Chodzi o to, by zapewnić bezpieczeństwo i szybkość realizacji" – powiedziała Maląg podczas briefingu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Minister przypomniała, że wnioski w programie Dobry Start można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz poprzez serwis Empatia.

"Widzimy, że rodzice coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy składania wniosków. Wprowadzając możliwość składania wniosków wyłącznie tą drogą zadbaliśmy o to, żeby mogły je przekazać także osoby, które nie mają dostępu do usług elektronicznych. Na wprowadzeniu wymogu elektronicznego składania wniosków budżet zaoszczędzi pół mld zł w ciągu ok. 11 lat – te pieniądze trafią na kolejne programy prorodzinne" – zapewniła minister.

Maląg podała, że do tej pory z programu korzystało rokrocznie ok. 4,5 mln uczniów, na ten cel wypłacono w sumie około 4 mld zł.

300+ ZUS gotowy do naboru wniosków

Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Jedynak zapewnił podczas briefingu, że ZUS jest "w pełnej gotowości do realizacji programu". Podał, że od 1 lipca działalność rozpoczną mobilne punkty wsparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS, w których pracownicy Zakładu będą zakładali zainteresowanym profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, będą też pomagać im wypełnić wniosek. W skali Wielkopolski takich punktów na być ponad 100.