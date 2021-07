300+ do kiedy wniosek o świadczenie na wyprawkę szkolną?

300+ do kiedy można składać wnioski o pieniądze z Programu Dobry Start w 2021 roku? Kiedy wypłata? Kto otrzyma świadczenie?

300+ kiedy wniosek 2021?

Wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca 2021 roku. Termin upływa 30 listopada.

Kiedy 300 plus na koncie?

W 2021 roku świadczenie z Programu 300+ nie będzie wypłacane do ręki a jedynie na wskazane konto bankowe. Osoby, które złożą wniosek o 300 plus w lipcu lub sierpniu pieniądze otrzymają nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300+ gdzie składać wnioski?

Od tego roku obsługę programu Dobry Start od samorządów przejął ZUS. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być składane jedynie drogą elektroniczną. Wnioski online można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

300+ dla kogo?

300+ mogą otrzymać rodzice dzieci uczących się. Warto jednak pamiętać, że świadczenie 300 złotych na wyprawkę szkolną nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.