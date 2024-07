Kolejne zmiany dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025. Szkoła zadba o dietę ucznia. Toalety inaczej wyposażone

Nowe przepisy mają nie tylko poprawić komfort uczniów, ale też zadbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Ważne zmiany już w nowym rok szkolnym 2024/2025 będą dotyczyły pomieszczeń sanitarnohigienicznych. Jest też szansa na sporą odmianę w menu szkolnych stołówek.

Posiłki w szkole uwzględnią potrzeby dzieci na dietach eliminacyjnych?

Do Sejmu wpłynął poselski (Polska2050-TD) projekt nowelizacji Prawa oświatowego i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi w nim o zapewnienie dzieciom, będącym na dietach eliminacyjnych z powodów zdrowotnych, uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego, korzystającym z wychowania przedszkolnego lub uczącym się w szkole podstawowej posiłku zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi. Zmiana ma umożliwić takim dzieciom spożywanie bezpiecznych posiłków razem z rówieśnikami.

Jak przekonują autorzy projektu, choroby układu autoimmunologicznego oraz reakcje nieimmunologiczne, które zmuszają do stosowania diet eliminacyjnych, są coraz większym problemem u dzieci i dorosłych. Problemy w tym zakresie zgłaszają też sami rodzicie. "Po wejściu w życie przepisów ustawy każde dziecko potrzebujące stosowania diety eliminacyjnej z powodów zdrowotnych będzie miało zagwarantowany przez prowadzącego żłobek czy dyrekcję placówki przedszkolnej lub szkoły posiłek zgodny ze wskazaniami zdrowotnymi i bezpieczeństwem żywieniowym"- czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Ponadto zostaną przygotowane rozporządzenia, które określą szczegółowe kwestie w tym zakresie takie jak m.in. sposób przekazywania przez rodzica informacji o tym, że dziecko wymaga diety bez określonych składników lub produktów.

Lepiej wyposażone toalety w szkołach

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. 11 lipca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy, które doprecyzują te kwestie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostanie zapewniona ciepła i zimna bieżąca woda oraz środki higieny osobistej, w szczególności:

mydło do rąk;

ręczniki papierowe lub suszarki do rąk;

papier toaletowy.

"Higiena osobista nie tylko wpływa na komfort nauki w szkole i placówce, ale i na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły i placówki. Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom wysoki poziom czystości, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby zakażeń i redukcję ryzyka infekcji. Z tego także względu uszczegółowienie katalogu środków higieny osobistej zapewnianych w szkołach i placówkach jest konieczne" - uzasadnia resort edukacji.

