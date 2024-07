W szkołach będą dostępne środki higieny menstruacyjnej. MEN ogłosiło nowy program

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wprowadzenie programu pilotażowego, mającego na celu zaopatrzenie szkół w środki higieny menstruacyjnej na nadchodzący rok szkolny. Program ten ma na celu wspieranie działań samorządów i innych organów prowadzących szkoły i placówki.

Według informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe, trzeba zbadać sygnalizowane potrzeby w obszarze tzw. wykluczenia menstruacyjnego. W ramach programu zostanie wybrana reprezentatywna grupa badawcza szkół, do której skierowany zostanie projekt dotyczący dostępności środków higieny menstruacyjnej w placówkach oświatowych.

REKLAMA

Środki menstruacyjne dla uczennic

Podsumowanie programu ma dostarczyć rekomendacji dla dalszych działań o charakterze systemowym. MEN dąży do zachęcenia organów prowadzących szkoły i placówki do systematycznego zapewniania uczennicom dostępu do środków higieny menstruacyjnej. Rzetelna edukacja na temat cyklu menstruacyjnego oraz zapewnienie potrzebnych środków mają pomóc w niwelowaniu stygmatyzacji związanego z miesiączką.

Komfort dla uczennic

Program MEN ma na celu zapewnienie czystości i komfortu psychicznego uczennicom, co bezpośrednio wpływa na profilaktykę zdrowia. Zarówno dostęp do urządzeń jak i środków czystości stanowi ważny krok w polepszeniu standardów higieny w szkołach.

Zmiany dotyczące mydła i papieru toaletowego w szkolnych łazienkach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, wprowadzono drugi krok w kierunku polepszenia standardów higienicznych w szkołach. Pierwszym krokiem były zmiany dotyczące mydła i papieru toaletowego w szkolnych łazienkach, które obowiązują od 11 lipca bieżącego roku. Nowe przepisy precyzują, że w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, takie jak mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy. Resort podkreślił, że katalog wymaganych środków pozostaje otwarty, co oznacza, że organy prowadzące szkoły i placówki mogą także finansować inne środki higieny osobistej.