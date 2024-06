Energetyka jądrowa czy sztuka pisania. Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

W roku akademickim 2024/2025 Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe kierunki studiów, w tym energetykę jądrową oraz sztukę pisania.

Energetyka jądrowa

Ten kierunek skupia się na badaniach i technologiach związanych z wykorzystaniem energii jądrowej. Studenci będą uczyć się o reaktorach jądrowych, bezpieczeństwie, ochronie radiologicznej i innych aspektach związanych z tą dziedziną

Sztuka pisania

Sztuka pisania to nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim, nawiązujący do przedmiotu “Creative Writing”, który od stu lat jest wykładany na amerykańskich uniwersytetach. Studenci na tym kierunku rozwijają swoje umiejętności pisarskie, uczą się świadomego używania języka jako narzędzia komunikacji oraz sztuki erystycznej. Zajęcia obejmują także praktyczne aspekty, takie jak korzystanie z programów komputerowych do składania i redagowania tekstów. Ponadto, prowadzone są warsztaty z praktykującymi pisarzami, dziennikarzami i krytykami

Do kiedy można się zarejestrować w IRK?

Jeśli jesteś zainteresowany/a, pełną ofertę studiów znajdziesz na stronie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów lub na stronie Biura ds. Rekrutacji. Ostatni dzień rejestracji w IRK to 10 lipca, a wyniki naboru zostaną ogłoszone 22 lipca.