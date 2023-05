KIBR informuje MZ i ZUS o awariach Płatnika. Żąda przesunięcia terminów rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. 

Krajowa Izba Biur Rachunkowych postuluje przesunięcie terminów rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. Wnioski skierowała do ZUS i Ministerstwa Zdrowia.

Pismo przedstawicieli księgowych do ZUS

Do

Pani Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Prezes,

Krajowa Izba Biur Rachunkowych w imieniu biur rachunkowych, które zrzesza oraz płatników składek, których usługowo obsługują biura rachunkowego wnosi o wyjaśnienia w przedmiocie działania programu Płatnik oraz platformy PUE ZUS.

Okres rozliczeniowy kwiecień 2023 r. jest pierwszym okresem, w którym ma miejsce roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Termin na złożenie deklaracji za kwiecień 2022 r. przypada na okres od 1 maja do 22 maja. Jest to zaledwie 14 dni roboczych, w których obok przygotowania bieżącego rozliczenia obejmującego miesiąc kwiecień należy rozliczyć składkę zdrowotną za rok 2022.

Blok dotyczący rozliczenia rocznego wraz z aktualnym drukiem ZUS DRA został udostępniony 28 kwietnia 2023 r., a zatem płatnikom składek a także biurom rachunkowym obsługujących płatników składek został udostępniony dosłownie w przeddzień realizacji nowego obowiązku.

Powyższe byłoby do zaakceptowania gdyby od dnia 1 maja br. program Płatnik działał w sposób prawidłowy i umożliwiający realizację ustawowych obowiązków. Niestety, nie ma to miejsca. Pierwszy tydzień miesiąca maja, to liczne aktualizacje programu Płatnik, które nie tylko stanowiły przeszkodę w sporządzeniu rozliczenia rocznego, ale dodatkowo wprowadziły dodatkowe utrudnienia dotyczące bieżących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczeń.

Wprowadzenie ograniczenia polegającego na braku możliwości wysyłki kompletu dokumentów zgłoszeniowych ZWUA i ZUA w tak kluczowym czasie jest nie do zaakceptowania.

Dla wielu ubezpieczonych, w szczególności objętych kodem 05 90 terminowe złożenie formularzy rejestracyjnych jest warunkiem do preferencji w wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne. Podobnie w przypadku ubezpieczonych, którzy deklarują chęć przystąpienia do ubezpieczenia dobrowolnego chorobowego – terminowe zgłoszenie do ubezpieczeń jest warunkiem objęcia ubezpieczeniem chorobowym i wpływa na prawo do

świadczeń. Wprowadzenie utrudnień w tym zakresie jest działaniem na szkodę ubezpieczonych.

Od momentu udostępnienia aktualizacji oprogramowania Płatnik w dniu 28 kwietnia 2023 r. do dnia dzisiejszego 08 maja 2023r. występują skumulowane problemy z wysyłką zestawów do ZUS, bieżącą pracę uniemożliwiają błędy krytyczne a fakt pojawiania się kolejnych nowych metryk i kolejnych aktualizacji oprogramowania przesuwa możliwość realizacji obowiązków w czasie.

Fakt, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieszcza na stronie www informacje o sposobach rozwiązania problemów nie jest dla płatników żadnym ułatwieniem. Problemy te powinny być usunięte po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a niecedowane na ubezpieczonych. Także platforma PUE ZUS działa w sposób wadliwy. Otrzymujemy setki zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu portalu PUE ZUS i komunikacji elektronicznej. Nadto planowanie w

tak newralgicznym okresie przerw w dostępie do portalu jest niedopuszczalne.

Wszelkie powyższe działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są na szkodę ubezpieczonych i nie powinny mieć miejsca.

Program Płatnik oraz platforma PUE ZUS powinny działać bezbłędnie i bez ograniczeń dostępu od dnia 1 maja by umożliwić płatnikom realizację nowych i skomplikowanych obowiązków.

Prosimy o przedstawienie stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazującego, jakie będą podejmowane działania wobec płatników i ubezpieczonych, którym realizację obowiązków lub uprawnień uniemożliwi wadliwe działanie wskazanych programów i aplikacji np., jakie będzie postępowanie wobec płatnika, który na skutek wadliwego działania aplikacji nie złoży w terminie wniosku o zwrot nadpłaconych składek i przedstawi na tę okoliczność

stosowne dowody np. screen ze strony ZUS z komunikatem błędu?

Zwracamy uwagę, iż fakt złożenia deklaracji DRA wiążę się z koniecznością jej przetworzenia przez system zanim wynik obliczeń wraz z wnioskiem o zwrot nadpłaty zostanie umieszczony na platformie PUE ZUS. Nie odbywa się to w czasie rzeczywistym. Czynność trwa od doby do dwóch dni – zakładając, iż w działaniu aplikacji PUE ZUS nie dochodzi do nieprawidłowości.

Należy mieć na uwadze, iż większość deklaracji wpłynie do ZUS ostatniego dnia wyznaczonego terminu tj. 22 maja. To zaś oznacza, iż większość ubezpieczonych uprawnionych do zwrotu będzie podejmowało próbę logowania i zaakceptowania wniosku w okresie od 23 maja do 1 czerwca. To zaledwie kilka dni, w trakcie, których – co należy podkreślić sporządzane są listy płac i tysiące biur korzysta z platformy by zweryfikować absencje chorobowe.

Nauczeni doświadczeniem, jesteśmy przekonani, iż będą występowały w tym czasie utrudnienia w dostępnie do platformy. Dostrzegamy realne ryzyko, braku dostępu do PUE ZUS, co skutecznie uniemożliwi terminowe złożenie wniosku ubezpieczonym.

W piśmie do Ministerstwa Zdrowia KIBR wnosi o przesunięcie terminów rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r.