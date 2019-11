Rewolucja w zamówieniach publicznych

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe akty prawne regulujące rynek zamówień publicznych w Polsce: ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Kluczowe propozycje nowej ustawy

Ustawa Pzp wprowadzi m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji wynagrodzenia i postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy.

Dodatkowo ustawodawca dokonał istotnych zmian w sposobie prowadzenia postępowań o wartości poniżej progów unijnych oraz wprowadził nową kategorię i zasady udzielania zamówień w progu bagatelności (o wartości 50 -130 tys. zł netto).

Nowe Prawo zamówień publicznych ma także usprawnić postępowanie skargowe na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Orzekać będą składy 3-osobowe. Nastąpi też obniżka opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Z 7 do 14 dni wydłuży się termin na wniesienie skargi. Ustawa także zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania przewidywalnych rozstrzygnięć.

Ustawa przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać zamawiających. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli.

Jak się przygotować do nadchodzących zmian?

Z uwagi na znaczenie proponowanych przez ustawę Pzp rozwiązań, został przewidziany długi okres vacatio legis, by uczestnicy rynku mieli czas na przygotowania i zaznajomienie się z nowymi przepisami. Nowe przepisy wymagać będą od jednostek zamawiających odmiennego sposobu kontraktowania zamówień publicznych oraz istotnych zmian w dotychczasowych praktykach zakupowych.

