Naruszenie przepisów P.z.p. poprzez nieodtajnienie informacji

Ogólnikowe i niepełne wykazanie posiadania przez informacje atrybutów tajemnicy przedsiębiorstwa

W ramach informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez Prezesa UZP często powtarzających się powodem naruszenia przez zamawiających art. 8 ust. 3 P.z.p. w zw. art. 11 ust. 4 u.z.n.k., jest nieodtajnienie informacji, pomimo ogólnikowego wykazania posiadania przez zastrzeżone informacje przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa lub niepełnego wykazania posiadania przez informacje takiego statusu. Wystąpienie wskazanej kategorii zaniechania, zostało przez Prezesa UZP stwierdzone m.in. w informacji o wyniku kontroli z dnia 6 lipca 2018 r., KU 92/18/DKZP.

Jak wskazano w ww. informacji o wyniku kontroli „uzasadnienie objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa ww. dokumentów przedstawionych zamawiającemu w toku postępowania miało charakter w znacznej mierze ogólnikowy, nie spełniało zatem wymogów pozwalających na dopuszczenie odstępstwa od zasady jawności postępowania. (…) W szczególności wykonawca nie wykazał, że w odniesieniu do ww. informacji materializują się trzy obligatoryjne przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tj.: informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą (1), informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej (2), podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności (3).Wykonawca nie przedstawił również żadnych dowodów na poparcie stanowiska, iż ww. informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. (…) Tym samym, nie można uznać, że wyjaśnienia dotyczące sposobu kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy (…) zostały skutecznie objęte zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż powinny zostać ujawnione przez zamawiającego.”

reklama reklama



Ogólnikowe uzasadnienie posiadania przez informację atrybutów tajemnicy przedsiębiorstwa, wywołuje tożsamy skutek, co niepodjęcie próby wykazania wskazanej kwestii. Pomimo, że generalne zaniechanie wykazania posiadania przez informację przymiotów tajemnicy przedsiębiorstwa wydawałoby się sytuacją niewystępującą w praktyce, to również i w takich okolicznościach zamawiający zaniechali odtajnienia informacji (zob. informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej KD/26/17/DKUE).

Nieodtajnienie informacji a wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

Oceniając powyżej wskazane stany faktyczne Prezes UZP uznał, że naruszenia polegające na zaniechaniu odtajnienia informacji nie miały wpływu na wynik postępowania. Tak samo wobec analogicznie ocenionej sytuacji Prezes UZP stwierdził w informacji o wyniku kontroli z dnia 28 września 2018 r., UZP/DKZP/KU116/18. Warto zaznaczyć, że Prezes UZP za niewywołujące wpływu na wynik postępowania uznał również nieodtajnienie informacji, w sytuacji w której w toku oceny oferty inny wykonawca skierował do zamawiającego wniosek o udostępnienie treści oferty konkurenta i został on rozpatrzony negatywnie, pomimo ogólnikowego wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zob. informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 29 czerwca 2018 r., UZP/DKZP/KU/70/18; informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 10 kwietnia 2018 r., KU/25/2018/DKZP).

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl