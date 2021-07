ESG w sektorze publicznym. Gdy mówi się o biznesie, równie często jak o CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), mówi się ostatnio o ESG. Chciałbym jasno powiedzieć, że w sektorze publicznym (państwowym i samorządowym) też powinniśmy mówić o ESG, tak jak już dziś zaczynamy mówić o Compliance, czy CSR w sektorze publicznym.

Co oznacza skrót ESG?

ESG to akronim używany od 2005 r., od Environmental, Social Responsibility i Corporate Governance. Po Polsku nazywany też “Kryteriami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju”.

Environmental to po polsku środowisko – w tym zakresie badamy strategię i politykę środowiskową. To jak podmiot wywiązuje się z zasad odpowiedzialności i troski i środowisko, w tym katastrofę klimatyczną.

Social Responsibility to po polsku społeczna odpowiedzialność – w tym zakresie badamy relacje ze wszystkimi interesariuszami. Patrzymy jak podmiot traktuje swych pracowników, kontrahentów, klientów oraz lokalne społeczności itd. Jak wygląda polityka jakości, polityka informacyjna, jego transparentność.

Corporate Governance to po polsku Ład korporacyjny – w tym zakresie badamy strukturę organizacyjną podmiotu, kwestie nadzoru właścicielskiego, kwestie zarządcze w tym niezależności decyzyjnej. Respektowanie praw udziałowców. Wykonywanie obowiązków informacyjnych. Ale też kwestie wynagradzania czy antykorupcji.

Dlaczego powstała idea ESG?

W wyniku ewolucji kultury, w tym rynku kapitałowego zrozumiano, że przedsiębiorstwa nie mogą troszczyć się tylko o swój interes ekonomiczny. Kierowanie się przez firmy tylko chciwością i zasadą liczy się tu i teraz przynosi straty społeczeństwom, środowisku ale i nie jest najlepszym rozwiązaniem i dla samych przedsiębiorców.

Dlatego zaczęło się wymagać od biznesu by zaczął przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, społecznością lokalnym i środowisku. Aby to nadzorować od lat rozszerza się obowiązki raportowania pozafinansowego.

Co ma wspólnego ESG i Compliance?

Po pierwsze nie da spełniać wymogów ESG nie będąc jednocześnie zgodnym z obowiązującymi przepisami i zasadami etycznymi. Aby spełnić kryteria ESG trzeba być Compliance.

Po drugie warunki wdrożenia ESG są takie same jak warunki wdrożenia Compliance. Przywództwo (tone at the top), komunikacja itd.

Po trzecie i ESG i Compliance zajmują się zarządzaniem ryzykami i wykorzystywaniem szans.

Co oznacza ESG np. samorządzie terytorialnym?

ESG w samorządzie terytorialnym to:

w zakresie środowiska – niskoemisyjny transport publiczny, oczyszczalnie ścieków, dbanie o czyste powietrze, plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające ochronę środowiska, zarządzanie odpadami itd., w społecznej odpowiedzialności – angażowanie obywateli w realizację projektów, budżety obywatelskie, kreowanie dobrych praktyk w zatrudnianiu, inteligentne miasta, służba zdrowia itp. w zakresie ładu korporacyjnego – zrównoważone finansowanie, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, różnorodność w składzie zarządów, walka z korupcją, transparentność itd.

Czy ESG ma wymiar finansowy?

Zdecydowanie tak. Spełniając warunki ESG mamy szansę obniżyć koszty finansowe i bardziej efektywnie zarządzać budżetami. Z drugiej strony nie spełniając kryteriów ESG już dziś możemy mieć problem ze znalezieniem źródeł finansowania.

Zwracam też uwagę, że Europejski Zielony Ład stanowi element strategii wdrożenia ESG w całej Unii Europejskiej. Nacisk położono na walkę ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, ale ma to realny finansowy wymiar – miliardy euro na wsparcie finansowe i pomoc techniczną. To szansa dla biznesu ale i dla samorządów by:

zainwestować w technologie przyjazne dla środowiska, wesprzeć innowacje przemysłowe (co oznacza m.in. nowe miejsca pracy), wprowadzić czystsze, tańsze i zdrowsze formy transportu prywatnego i publicznego, obniżyć emisyjność sektora energii, zapewnić większą efektywność energetyczną budynków itd.

ESG to szansa na lepszy biznes ale i na lepszą administrację.