RODO: Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych po 4 maja 2019 r.

ust 1a ustala, że udostępnianie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Jednocześnie przepis ten upoważnia Pracodawcę do żądania udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie to może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej ), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

ust 1b nakłada obowiązek dopuszczanie do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.