Spis powszechny a RODO - co z ochroną danych osobowych?

Spis Powszechny a ochrona danych osobowych

Dane zebrane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przetwarzane są:

w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 443)

oraz w celu wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o NSP 2021”.

Spis Powszechny a RODO

Dane zebrane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat) danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm. ).

reklama reklama



Zgodnie z art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej “rozporządzeniem RODO” „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów statystycznych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach narodowego spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO, tj. nie przysługuje prawo do:

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o NSP 2021, wykonanie tzw. „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Spis Powszechny przetwarzanie danych osobowych - GUS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. podane przez GUS:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [1] – „RODO” administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa; pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej oraz w celu planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (zwanej dalej ustawą o NSP 2021).

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o NSP 2021.

Dane zebrane w ramach prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego, zwanych dalej „pracami spisowymi”, są przetwarzane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Kategorie danych osobowych

Zakres informacji zbieranych bezpośrednio od Pani/Pana w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań określa załącznik nr 1 do ustawy o NSP 2021.

Zakres informacji pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą określa załącznik nr 2 do ustawy o NSP 2021.

Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że w celu określonym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych (szczegółowy wykaz podmiotów obowiązanych zawiera zał. nr 2 do ustawy o NSP 2021).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane w celu realizacji ustawy o NSP 2021.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż 100 lat od ich zebrania.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 ustawy o NSP 2021 przekazanie danych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań jest obowiązkowe i nieodpłatne.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia RODO „prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów statystycznych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO tj. nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.