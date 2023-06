Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

Kto skorzysta z zamrożonych cen prądu

– Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. W tym roku skorzysta z tego programu osłonowego blisko 8 mln polskich gospodarstw – mówi Włodzimierz Cupryszak ekspert ds. regulacji Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – Obniżone rachunki za energię elektryczną będą obowiązywać do końca tego roku.

Tarcza Solidarnościowa została przyjęta przez rząd w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed skutkami kryzysu i rosnącymi stawkami za prąd. Jej mechanizm zakłada w podstawowym wymiarze, że wszystkie gospodarstwa domowe, w których zużycie energii nie przekroczy 2 tys. kWh w ciągu roku, zapłacą rachunki za prąd po obniżonych cenach, zamrożonych na poziomie z ubiegłego roku. Gospodarstwa domowe, które przekroczą limity z ustawy, będą z kolei korzystać z innego mechanizmu przewidzianego w tarczy, czyli maksymalnych cen energii. Dla gospodarstw domowych ustalono je na poziomie 69 gr za 1 kWh.

Jak wskazuje ekspert PKEE, ok. 8 mln gospodarstw domowych zapłaci w tym roku tylko ok. 40 proc. rynkowej ceny za energię elektryczną.

Kto za to zapłaci

– Pozostałą część rachunków Polaków – czyli prawie 60 proc. faktycznej ceny energii – finansuje rząd i główni wytwórcy energii, czyli m.in. PGE, Tauron, Enea i Energa, którzy wspólnie gromadzą środki na ten cel w specjalnym funduszu – mówi ekspert PKEE.

Jak pokazują wyliczenia przygotowane na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, dzięki rządowej tarczy polskie gospodarstwa domowe zaoszczędzą w tym roku na rachunkach za prąd od 2 do 3 tys. zł.

– Właśnie o tyle mniej zapłacą za prąd gospodarstwa domowe mieszczące się w limitach zużycia. Parasol chroniący przed drożejącą energią objął wszystkich odbiorców indywidualnych w Polsce, korzystających z najpopularniejszych taryf G11 i G12, zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – mówi Włodzimierz Cupryszak.

Przypomina, że aby płacić niższe rachunki, gospodarstwa objęte limitem do 2 tys. kWh nie muszą realizować żadnych dodatkowych formalności. W ich przypadku rachunki będą automatycznie rozliczane po ubiegłorocznych stawkach. Gospodarstwom, w których są osoby z niepełnosprawnościami, rolnikom i posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługują wyższe ustawowe limity zużycia energii (wynoszące odpowiednio 2,6 MWh oraz 3 MWh w przypadku dwóch ostatnich grup). W tym przypadku konieczne jest złożenie specjalnego wniosku, aby móc korzystać w tym roku z preferencyjnych rozliczeń.

Jak złożyć wniosek

– Wszyscy sprzedawcy udostępniają takie wnioski na swoich stronach internetowych. Należy się jednak spieszyć, ponieważ ostateczny termin składania takich wniosków mija 30 czerwca, a więc już za kilka tygodni – zwraca uwagę ekspert ds. regulacji Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wnioski można składać w stacjonarnych punktach obsługi klienta lub przesłać online – za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w systemie gov.pl, podpisując wniosek za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić na fakturze od dostawcy energii elektrycznej numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Potrzebne będą również dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi, czyli numer i kopia Karty Dużej Rodziny, a w przypadku gospodarstw rolnych – numer i kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego dla gruntów za 2022 rok oraz nazwa organu podatkowego, który ją wydał.

– Dodatkowo rządowa Tarcza Solidarnościowa premiuje tych konsumentów, którzy dobrowolnie zredukują swoje zużycie energii. Gospodarstwa domowe, które w okresie od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 roku, czyli przez 14 miesięcy, zmniejszą swoje zużycie prądu o co najmniej 10 proc., otrzymają dodatkowy upust. Będzie to 10-proc. obniżka całego, rocznego rachunku za energię elektryczną w 2024 roku – tłumaczy ekspert PKEE.

