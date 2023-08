Jest upał, nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Upały nie odpuszczają. Przypominamy, że temperatura w środku stojącego w upale samochodu podnosi się błyskawicznie. Nie zostawiajmy bez opieki dzieci ani zwierząt, nawet na chwilę!

Nie zostawiaj w aucie dziecka ani psa

Upał wciąż daje się we znaki, a prognozy przewidują jeszcze co najmniej kilka bardzo gorących dni. W wysokich temperaturach siedzenie w zamkniętym samochodzie robi się bardzo niebezpieczne, bo tam temperatura jest nawet o kilkadziesiąt stopni wyższa niż na zewnątrz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę i niezostawianie w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt.

Zostawienie bez opieki dziecka w samochodzie to narażenie go na niebezpieczeństwo, a zgodnie z art. 160. Kodeksu karnego "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Pozostawienie podczas upału psa w samochodzie jest traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem, a za to grozi mandat albo kara pozbawienia wolności.

Upał a dziecko w samochodzie

Warto pamiętać, że nawet samochód pozostawiony w cieniu mocno się nagrzewa podczas upału. Dlatego, jeśli na dworze jest bardzo gorąco, nie ma znaczenia, czy dziecko jest w samochodzie pozostawionym w pełnym słońcu, czy w cieniu. Już kilka, kilkanaście minut w rozgrzanym samochodzie sprawia, że organizm dziecka przestaje normalnie funkcjonować.

Ważne Temperatura we wnętrzu samochodu może wzrosnąć o 20 stopni Celsjusza w ciągu 10 minut. A 27 stopni Celsjusza na zewnątrz to nawet 60 stopni Celsjusza wewnątrz auta.

Szybkie zakupy czy płatność za paliwo na stacji benzynowej to kilka minut, które mogą kosztować dziecko lub zwierzę zdrowie, a nawet życie. Nie warto ryzykować!

Jak nie zapomnieć dziecka z samochodu?

Pytanie wydaje się absurdalne? Niekoniecznie. Istnieje takie zjawisko jak syndrom zapomnianego dziecka (forgotten baby syndrome) i oznacza nieintencjonalne pozostawienie dziecka bez opieki. I takie przypadki niestety się zdarzają, często w rodzinach, w których opiekunowie są bardzo oddani. Stres i zabieganie, zmiana rutyny dnia codziennego może powodować luki w pamięci i doprowadzać do takich, często tragicznych w skutkach, sytuacji. Jeśli to jeden rodzic zazwyczaj odwozi dziecko do placówki, to drugi może nie mieć nawyku sprawdzania tylnego siedzenia, jeśli na ogół jedzie prosto do pracy.

Jak nie dopuścić do pozostawienia dziecka w samochodzie?

ustalić z opiekunami w placówce, aby informowali, jeśli dziecko nie pojawi się bez uprzedzania;

zostawić ważne rzeczy do pracy na tylnym siedzeniu (laptop, telefon), dzięki temu będzie konieczność sprawdzenia tyłu samochodu;

zachować szczególną czujność, gdy zmieni się rutyna dojazdu do pracy (np. objazd albo załatwienie czegoś po drodze);

można zainwestować w czujniki wykrywające dziecko w foteliku, które uruchamia alarm, gdy rodzic oddala się na pewną odległość;

zachować przez drogę interakcję z dzieckiem, jeśli nie śpi;

wyrobić nawyk otwierania zawsze tylnych drzwi.

Dziecko lub zwierzę w samochodzie - co robić?

Samochód na parkingu przed sklepem, a w środku dziecko albo pies - jak się zachować w tej sytuacji? Na pewno nie można przejść obojętnie! Trzeba się zorientować czy w pobliżu, może być właściciel samochodu. Jeśli to niewielki sklep osiedlowy czy stacja benzynowa, odnalezienie go nie powinno to być trudne, ale gdy jest to parking dużego supermarketu, to nie ma czasu na poszukiwania, trzeba jak najszybciej działać! Należy wówczas, zachowując ostrożność, zbić szybę w samochodzie i wezwać pogotowie oraz policję. W tej sytuacji mówi się o stanie wyższej konieczności, więc nie trzeba obawiać się kary za zniszczenie mienia. Warto jednak na wszelki wypadek mieć kontakt do świadków zdarzenia lub zdjęcie dokumentujące sytuację.

