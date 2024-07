Tragiczne statystyki z czwartku

W dniu 4 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli apelują do MEN o poszerzenie grupy uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych i obniżenia wieku, w którym można z nich skorzystać. Ponadto związkowcy chcą przywrócenia prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do emerytury stażowej.