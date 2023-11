Obniżka opłat za śmieci w 2024 r. Jakim cudem się udało?

Od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy Gdyni zapłacą mniej za wywóz śmieci – miesięczna stawka będzie niższa o 5 zł dla wszystkich gospodarstw domowych.

Prezydent Wojciech Szczurek skierował uchwałę w tej sprawie pod obrady Rady Miasta Gdyni.

Obniżka opłaty za śmieci w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 roku miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obniżona o 5 zł dla wszystkich gospodarstw domowych w Gdyni.



Nowe stawki za odpady zbierane w sposób selektywny będą wynosić:



- dla gospodarstw domowych o powierzchni do 45 m2 – opłata z 37 zł zmaleje do 32 zł,

- dla gospodarstw domowych o powierzchni od 45 do 60 m2 – opłata z 63 zł zmaleje do 58 zł,

- dla gospodarstw domowych o powierzchni od 60 do 80 m2 – opłata z 73 zł zmaleje do 68 zł,

- dla gospodarstw domowych o powierzchni powyżej 80 m2 – opłata z 90 zł zmaleje do 85 zł.



Ponadto od 1 stycznia 2024 ma wzrosnąć z 6 zł do 10 zł ulga dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali i realnie kompostują bioodpady w przydomowym ogrodzie. Oznacza to, że właściciel domu jednorodzinnego, który założy w ogrodzie kompostownik, miesięcznie zapłaci za odpady 75 zł.

Wzrost opłat za odbiór odpadów za ostatnie lata

W ostatnich latach wiele się mówi o stawkach za odbiór odpadów. Media w całym kraju systematycznie informują o wzroście opłat za tę usługę w różnych rejonach Polski. Problem dotyczy wielu miast i gmin. Cena jest w dużej mierze uzależniona od wyników lokalnych przetargów i ofert, jakie złożą firmy zajmujące się wywozem nieczystości. W ostatnim czasie stawki za odbiór śmieci najbardziej wzrosły we Wrocławiu. Obecnie miesięczna opłata wynosi tam 41,24 zł od mieszkańca.



W 2022 i 2023 roku stawki podniosły również inne miasta, m.in. Warszawa – obecna miesięczna opłata to 85 zł od mieszkania oraz 107 zł od domu jednorodzinnego, Kraków – 27 zł od mieszkańca, Poznań – 25 lub 28 zł od mieszkańca – w zależności od rodzaju nieruchomości, Katowice – 26,30 zł od mieszkańca, Gdańsk – 0,88 zł za metr kwadratowy czy Szczecin, gdzie mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 115 zł, a w budynkach wielorodzinnych opłata jest uzależniona od zużycia wody i wynosi 10,3 zł za metr sześcienny.

Opłaty za śmieci bez podwyżki

"Od 2020 roku wysokość miesięcznych opłat za odbiór śmieci w naszym mieście jest taka sama. Obecne stawki wynoszą od 37 do 90 zł – w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego" – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.



Dodał, że miasto nie zwiększało opłat pomimo wzrostu wysokości płacy minimalnej czy szalejącej w ostatnim czasie inflacji. "A trzeba dodać, że od połowy 2020 roku (pierwszy miesiąc, gdy inflacja w Polsce przekroczyła 5%) Gdynia zawarła z firmami wywozowymi aż 25 aneksów umów podwyższających wynagrodzenie przedsiębiorstw. Nie spowodowało to jednak podwyżek opłat dla gdynian. Ponadto w budżecie jest nadwyżka środków, która stanowi bufor w sytuacjach, kiedy z przyczyn niezależnych od miasta wzrasta koszt odbioru i zagospodarowania odpadów" - zaznaczył.

Guś zapewnił też, że na razie nie trzeba będzie sięgać po budżetową nadwyżkę. Jak wyjaśnił, organizując przetarg, miasto podzielono na kilka rejonów, co pozwoliło na udział także mniejszym podmiotom i konsorcjom. Ostatecznie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych konkurowało 6 firm. Złożone oferty okazały się niższe niż te oferowane dotychczas przez rynek. Tym samym gdynianie zapłacą mniej za wywóz odpadów.

