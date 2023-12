Korzystanie z pomocy społecznej może przydarzyć się każdemu [SONDAŻ]

CBOS przedstawił wyniki badania "Pomoc społeczna - doświadczenia i opinie". Postrzeganie i oceny systemu pomocy społecznej CBOS bada od lat 90. W tym roku więcej miejsca poświęcono korzystaniu z tej pomocy.

Pomoc społeczna - większość się z nią zetknęła

REKLAMA

Jak wynika z badań: zgodnie z deklaracjami, większość dorosłych (61 proc.) zetknęła się – przynajmniej pośrednio – z działalnością ośrodków pomocy społecznej. Korzystanie z pomocy społecznej osobiście - obecnie lub w przeszłości - zadeklarowało 12 proc. badanych. Zbliżony odsetek ankietowanych (14 proc.) stwierdził, że z takiej pomocy korzystał ktoś w ich rodzinie - podano. 7 proc. badanych zwracało się o pomoc dla siebie lub swojej rodziny, ale jej nie uzyskało. Tyle samo respondentów - wskazało CBOS - prosiło o pomoc dla kogoś spoza rodziny.

REKLAMA

Ponad połowa spośród deklarujących, że osobiście korzystają z pomocy społecznej, ma wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (24 proc.) lub zasadnicze zawodowe (28 proc.) - wskazano. 7 proc. z nich zadeklarowało miesięczne dochody per capita w wysokości co najmniej 3000 zł. Największa część (35 proc.) uzyskuje dochody na osobę w gospodarstwie domowym mniejsze niż 1500 zł - podano.

CBOS zapytał też o rodzaj otrzymanego wsparcia - osoby, które zadeklarowały, że one same lub ktoś z ich rodziny korzystał z pomocy społecznej (19 proc. ogółu badanych).

Według sondażu, najwięcej osób - 35 proc. - korzystało z zasiłku stałego. Z zasiłku celowego skorzystało 24 proc., a z innych form wsparcia finansowego - 21 proc. Ponadto, jak wskazano, co piąty beneficjent (21 proc.) otrzymał pomoc w postaci posiłków, dożywania. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia wskazało 11 proc., poradnictwo specjalistyczne, pomoc psychologiczną, prawną itp. - 9 proc., a pomoc rzeczową - 7 proc. pytanych. Najmniej osób korzystało z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe (4 proc.) oraz z pomocy asystenta rodziny (3 proc.). 7 proc. badanych odmówiło wskazania, z jakich form pomocy społecznej korzystała.

Pracownik pomocny i życzliwy a pomoc odpowiednia

REKLAMA

Innym pytaniem CBOS-u było, czy pomoc, którą otrzymali lub otrzymują obecnie badani, była/jest odpowiednia do problemu, z którym oni lub któryś z członków rodziny się zmagał.

48 proc. osób odpowiedziało, że "tak, częściowo". 29 proc. wskazało, że "tak, w pełni". 18 proc. osób odpowiedziało, że nie, a 5 proc. wskazało na odpowiedź "trudno powiedzieć".

Osoby, które w ostatnich latach miały kontakt z pomocą społeczną, na ogół dobrze oceniają jej pracowników - wynika z badania.

57 proc. badanych, którzy zadeklarowali jakąkolwiek styczność z pomocą społeczną, uważa, że jej pracownicy są życzliwi i uprzejmi wobec klientów - wskazano. Z kolei 11 proc. odpowiedziało, że pracownicy są nieżyczliwi i nieuprzejmi wobec klientów. Wśród osób, które osobiście korzystały/korzystają z pomocy społecznej, dominuje opinia, że pracownicy są życzliwi oraz uprzejmi wobec klientów (84 proc.), natomiast 9 proc. jest odmiennego zdania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

68 proc. osób, które osobiście korzystały/korzystają z pomocy społecznej, oceniło, że pracownicy są dobrze wyszkoleni oraz przygotowani do swojej pracy. Odmiennego zdania jest 18 proc. badanych.

CBOS zapytał też, czy pracownicy pomocy społecznej są dobrze wynagradzani za swoją pracę. 61 proc. osób, które osobiście korzystały/korzystają z pomocy społecznej, zaznaczyło odpowiedź: "trudno powiedzieć". 18 proc. uznało, że "zarabiają odpowiednio", 16 proc., że "zarabiają za mało", a 5 proc., że "zarabiają za dużo".

Kto korzysta z pomocy społecznej

Na pytanie: "jak Pan(i) ocenia, czy z pomocy społecznej w Polsce (nie licząc programu Rodzina 500+) korzystają przede wszystkim osoby, którym rzeczywiście jest ona potrzebna, czy też raczej takie, które poradziłyby sobie bez niej?", 42 proc. odpowiedziało, że "korzystają głównie naprawdę potrzebujący, ale zdarza się, że także ludzie, którzy poradziliby sobie bez niej". 27 proc. uważa, że z pomocy korzystają w podobnym stopniu osoby naprawdę jej potrzebujące i takie, które poradziłyby sobie bez niej, a 14 proc., że z pomocy korzystają przede wszystkim osoby, które poradziłyby sobie bez niej, a dla naprawdę potrzebujących jej brakuje.

Jak wskazało CBOS, w opinii społecznej beneficjentami pomocy społecznej są najczęściej osoby ubogie (53 proc.), często rodziny wielodzietne (42 proc.) oraz osoby z niepełnosprawnościami (37 proc.). Dość często - jak podano - jako odbiorców takiej pomocy wskazywano także ludzi starszych (30 proc.), a w dalszej kolejności osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków (24 proc.) oraz bezdomnych (22 proc.).

Jako odbiorców pomocy wskazano także: rodziny niewydolne wychowawczo (uważa tak 17 proc.), poszkodowani w wyniku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych (16 proc.), ofiary przemocy domowej, innych przestępstw (12 proc.), sieroty, osoby niemające bliskich (7 proc.), byli więźniowie (2 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 4 proc. badanych.

95 proc. badanych uważa, że korzystanie z pomocy społecznej jest czymś naturalnym i może przydarzyć się każdemu; 3 proc. twierdzi, że korzystanie z pomocy społecznej jest czymś, czego raczej należy się wstydzić, a 2 proc. wskazuje, że trudno powiedzieć.

Badanie

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI). (PAP)

pak/ mir/

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl