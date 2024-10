Wyższe o 1500 zł dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) jeszcze w 2024 r. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ws. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W piątek, 25 października do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Chodzi o podniesienie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) oraz podniesienie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ). W uzasadnieniu do projektu wskazano, że dotychczasowe kwoty dofinansowań nie pokrywają wszystkich ponoszonych przez WTZ i ZAZ kosztów działalności. Wskazano, że w szczególności chodzi o wynagrodzenia pracowników, w związku ze wzrostem w ostatnim czasie minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem projektodawców, zwiększone środki dla WTZ i ZAZ mogą zostać przeznaczone właśnie m.in. na wynagrodzenia dla pracowników.

Projekt zakłada podniesienie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 33 696 zł na kwotę 35 196 zł (wzrost o 1 500 zł). Podniesiona została także kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, z kwoty 37 000 zł do kwoty 38 000 zł (wzrost o 1 000 zł). Projekt zakłada, że dofinansowanie to zostałoby zwiększone od 2024 r. i obowiązywałoby w latach następnych. Dzięki podniesieniu wysokości dofinansowań – zdaniem projektodawców – poprawi się funkcjonalnie WTZ oraz ZAZ. Zmiana ta ma także mieć pozytywny wpływ na rynek pracy, bo zwiększy się stabilizacja zatrudnienia pracowników ZAZ i WTZ. Projektowane rozwiązania mają być finansowane w ramach wydatków PFRON zaplanowanych w planie finansowym Funduszu na dany rok w ramach zaplanowanych środków finansowych PFRON na lata 2025–2028 na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określny na IV kwartał 2024 r.